Depremin vurduğu Hatay'da 7 katlı bir binanın yıkımı esnasında çalışmaları meraklı gözlerle film gibi izleyen vatandaşların çökme anında yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar... O anlar kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 7 katlı bir binanın yıkımı esnasında çalışmaları meraklı gözlerle film gibi izleyen vatandaşların çökme anında yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Adnan Menderes Caddesi'nde ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Cadde üzerinde bir binanın yıkımını meraklı gözlerle film gibi izleyen vatandaşların binanın çökmesiyle yaşadığı panikse cep telefonu kamerasına yansıdı.