Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı - Haberler

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Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

DÜZCE'de, bir binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

DÜZCE'de, bir binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 2 bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Düzce Yeşiltepe Mahallesi 1208 Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatının tamamını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralandıkları belirlenen 2 bina sakinine müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri tutuştu: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

İtfaiye, Yangın, Düzce, Güncel, Haberler

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