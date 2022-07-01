BİNANIN ÇATISINDA İZOLASYON MALZEMELERİ TUTUŞTU, ÇATI KÜLE DÖNDÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te bir binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.
İZMİT'te bir binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çatı küle döndü.
Yangın saat 16.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Eski Orman Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısı küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel