BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU - Haberler

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BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fethiye Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki 2 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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