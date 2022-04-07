Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta tarihi bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Binadan düşen parçalar yoldan geçen arabaların üzerine devrilirken, olay maddi hasarlı atlatıldı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Muvakkit Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, vakfa ait olduğu öğrenilen 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çatının çökmesiyle binanın yan duvarları ise yolda geçen arabaların üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de inceleme yaptı. Çatısı çöken binada bir kişinin yaşadığı ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Çatının çökmesi esnasında sokakta kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.