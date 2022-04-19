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BİNANIN ÇATISI YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ta, 2 katlı evin çatısı yanarken, itfaiye yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

ZONGULDAK'ta, 2 katlı evin çatısı yanarken, itfaiye yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak'ta 2 katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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