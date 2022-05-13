Binance, yüzde 99 değer kaybeden kripto parayı liste dışı bıraktı!

Kripto para piyasalarındaki kriz sürüyor. Son birkaç gündür Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere neredeyse tüm sanal para birimleri değer kaybediyor. Ancak bazıları düşüşün etkisini diğerlerinden çok daha fazla hissediyor. Son birkaç gün içerisinde adeta yere çakılan LUNA, darbe üstüne darbe yiyor.

Son zamanların en gelecek vaat eden kripto para birimlerinden biri olan LUNA, Nisan ayının başında değerini 120 dolara kadar çıkarmayı başarmıştı. Bu nedenle son zamanlarda popülaritesinde ciddi bir artış yaşandı. Ancak işler tersine döndü. Değerinin yüzde 99'unu kaybeden Coin, bir darbe daha yedi.

Binance 2 kripto para birimine işlem kısıtı getirdi! Yatırımcılar ne yapacak?

Binance, LUNA için çekim işlemlerine kısıt getirdi

Son dalgalanmaların ardından neredeyse yüzde 100 eriyen LUNA, an itibariyle 0.0000007 dolardan işlem görüyor. Olayın ardından yatırımcılar çekim yapmak için birbirleriyle yarışırken, herkes elinde ne kaldıysa kurtarmaya çalışıyor. Ne yazık ki bu durum kripto para borsaları için de krize neden oluyor.

Son olarak duruma el atma ihtiyacı duyan dünyanın en popüler kripto para borsası Binance, LUNA için kısıtlama getirdi. Çöken coin'i liste dışı bırakan şirket, LUNA/TRY gibi pek çok işlem çiftini listeden kaldırdı ve alım-satım işlemlerini durdurdu.

Binance, Türkiye saati ile 11.30 itibarıyla LUNA/BUSD paritesindeki alım satım işlemlerini belirsiz bir süreliğine askıya aldı. Konuyla ilgili detaylı bilgi vermeyen şirket, ilerleyen dönemde tekrar bir duyuru yapılacağını açıkladı.

Kripto para piyasalarında son durum ne?

Kripto para piyasalarına baktığımızda ise son birkaç gündeki dalgalanmanın nispeten yavaşladığını görüyoruz. LUNA dışındakilerde ise durum şu şekilde:

Bitcoin (BTC): 30.166 dolar

Ethereum (ETH): 2.063 dolar

Dogecoin (Doge): 0,091 dolar

BNB: 299.4 dolar

Ripple: 0.4365 dolar

Avalanche (AVAX): 33.98 dolar

Shiba Inu (Shib): 0,00001289 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? LUNA ya da diğer kripto para birimlerinden zarar ettiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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