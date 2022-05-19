Binance kurucusundan şok açıklama: LUNA yüzünden iflas etti! - Haberler

Dev kripto para borsası Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, kripto token LUNA çöktükten sonra 'fakir' olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu Zhao, bir habere göre milyarder bir hayat sürse de, milyar doları aşan kaybı attığı Tweet'in gerçek olup olmadığı sorularını akıllara getiriyor.

Zhao'nun 1,6 milyar dolarlık yatırımı 2 bin 200 dolara geriledi

Binance kurucusu Zhao, pazartesi günü attığı bir Tweet'te, borsanın LUNA kripto birimine yalnızca 1 ay önce 1.6 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtti. 1 ay sonra meydana gelen çöküşün ve yatırımın 2 bin 200 dolara gerilemesinden sonra kurucu, 'yine fakir' olduğunu söyledi.

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Aynı zamanda Tweet'te Zhao, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın 15 milyon Luna tokenine sahip olduğunu belirtti. Binance, Luna'nun dayandığı Terra ağına yaptığı 3 milyon dolarlık yatırım karşılığında 2018'de bu tokenleri aldı. Zhao'ya göre, Luna tokenleri pazartesi günü itibariyle 'ne devredildi ne de satıldı.'

Binance'ın LUNA Holdings'i, kripto paranın en yüksek değerine ulaştığı nisan ayı başlarında 1,6 milyar dolar değerindeydi. Ancak son çöküşü bu değeri bu hafta yaklaşık 2 bin 200 dolara düşürdü.

LUNA'nın değeri, özellikle son iki haftada hızlı bir şekilde düştü. Bu düşüş, TerraUSD'nin iki hafta önce ABD dolarına sabitlenmesini kaybetmesiyle başladı. İki tokenin değerlenin birbirine bağlı olması da bu durumda fazlasıyla etkili oldu.

Zhao pazartesi günü, Terra ekibini önce perakende yatırımcılarına geri ödeme yapmaya çağırdı. Tahminlere göre 45 yaşındaki Binance kurucusu, yaklaşık 14.8 milyar dolar servete sahip. Forbes'a göre Zhao'nun servetinin büyük kısmı Binance'deki tahmini yüzde 70 hissesinden geliyor.

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