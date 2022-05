Binance 2 kripto para birimine işlem kısıtı getirdi! Yatırımcılar ne yapacak?

Kripto para birimlerinde geçtiğimiz 2 gün boyunca büyük kayıplarla birlikte yatırımcıların birçoğunu panik havasına soktu. Dev kripto para borsası Binance ise 2 büyük coinin çekim işlemlerini ikinci bir duyuraya dek askıya aldığını açıkladı.

Terra ekosisteminde olan ve ABD dolarına sabitli olan stablecoin UST, yüzde 40 düşüş ile dolar karşısında değer kaybetti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayından itibaren yaşanan en yüksek düşük, Binance'ın farklı önlemler almasını gerektirdi. Peki ya Binance borsasının çekim işlemlerini durduğu o 2 coin hangisi? Ne zaman çekim işlemi yapılacak? İşte detayları…

Binance, Luna ve UST coin için çekimlerini durdurdu!

Ortalama olarak 1 dolar fiyata sabit olan UST, yüzde 40 düşüşün ardından 0,60 dolar seviyelerine geriledi. Terra Luna ise yüzde 40'lık bir düşüş yaşayarak değer kaybetti. Luna Foundation Guard'ın Binance'a BTC transferi yapmasıyla birlikte bakiyesini sıfırladı.

WuBlockchain isimli Twitter hesabı yaptığı paylaşımda "Luna Foundation Guard'ın (LFG) Bitcoin adresi, Binance'e 28.205.5 Bitcoin transfer etti ve adresin bakiyesi şu anda 0. Adres bugün erken saatlerde 42.530 bitcoin aktardı ve ardından 28.205 bitcoin aktardı." dedi

The Bitcoin address of the Luna Foundation Guard (LFG) has just transferred 28,205.5 Bitcoins to Binance, and the balance of the address is 0 now. The address transferred 42,530 bitcoins out earlier today and then transferred 28,205 bitcoins in. https://t.co/93L3GPcd7S pic.twitter.com/LEoUeuZshe — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 10, 2022

Terra'nın yerel coini olan UST'nin ve Luna'nın büyük ölçüde tasfiye edilmesiyle birlikte LUNA, 24 saatlik süreçte 62,34 dolardan seviyesinden 24,85 dolar seviyelerine geriledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Binance çekim işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Binance tarafından yapılan açıklama da ise "Binance: Terra (LUNA) ağındaki LUNA ve UST tokenleri için para çekme işlemleri, yüksek hacimli bekleyen para çekme işlemleri nedeniyle 2022-05-10 tarihinde 02: 20'de (UTC) geçici olarak askıya alındı. Bunun nedeni ağ yavaşlığı ve tıkanıklığıdır." denildi.

Binance: Withdrawals for LUNA and UST tokens on the Terra (LUNA) network were temporarily suspended on 2022-05-10 at 02: 20 AM (UTC) due to a high volume of pending withdrawal transactions. This is caused by network slowness and congestion. https://t.co/29cFnmkGUe — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 10, 2022

Geçici olarak askıya aldığını açıklayan Binance, neden olarak ağ yavaşlığı ve tıkanıklığı olduğunu vurguladı. Resmi hesaplarından çekim işlemlerini geçici olarak durdurduğu açıklayan kripto para borsasının tweeti şuan itibariyle 3000 like seviyesini geçti.

Withdrawals on Terra Network $LUNA temporarily suspended.https://t.co/hIGrAEzOwD — Binance (@binance) May 10, 2022

Binance, durdurma işlemlerinin geçici süreyle olduğunu vurgulayarak "Binance, ağ yeniden istikrar kazandığında ve beklemede olan çekim işlemi sayısı azaldığında, bu tokenler için çekim işlemlerini yeniden başlatacak. Kullanıcıları bir başka duyuruyla bilgilendireceğiz." açıklamasını yaptı.

Twitter kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşı karşıya olan Binance, kripto topluluğu olan Terra ekosistemini koruduğu iddia edildi. Geleneksel finans sistemi olarak eleştirilerle karşı karşıya olan kripto para borsasının bu hamleden sonra nasıl bir tepki alacağını hep birlikte göreceğiz.

Yaşanan bu çekim durdurmalarıyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar ve ShiftDelete.Net Forum kısmında bekliyoruz.

Shiftdelete / Güncel