Binali Yıldırım: "(Yap-İşlet-Devret projeleri) 2025 yılından itibaren 100 yıl boyunca bu yollar, otoyollar, köprüler hep devlete çalışacak" - Haberler

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. (3)

"Allaha şükür. Memleketin 100 yıllık işini bitirdik. 100 yıllık alt yapı işini bitirdik"

"Bugün yapılan yollar, köprüler, tüneller, viyadükler, okullar, hastaneler Türkiye'nin gelecek 100 yılına hitap edecek hizmetler"

" Osmangazi Köprüsü'nü, İzmir Otoyolu'nu düşünün. Açıldığından beri 8 tane yeni Organize Sanayii Bölgesi kuruldu o güzergahta"

"(Yap-İşlet-Devret projeleri) Çok büyük projeler. Bunları kamu kaynağıyla bizim yapma şansımız yok"

"Fazla değil, 2025 yılından itibaren 100 yıl boyunca bu yollar, otoyollar, köprüler hep devlete çalışacak"