Binali Yıldırım: Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği tecrübeyi bütün dünya takdir etmektedir

AHMET Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı işbirliği ile düzenlenen Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştay'ında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayinde özgün olarak geliştirdiği...

AHMET Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı işbirliği ile düzenlenen Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştay'ında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayinde özgün olarak geliştirdiği tecrübeyi bugün bütün dünya görmekte ve takdir etmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı işbirliği ile düzenlenen Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştayı'na katıldı. Toplantıda akademisyenler tarafından 9 farklı konu çerçevesinde hazırlanan raporların sunumu yapıldı. Binali Yıldırım, raporları değerlendirdikten sonra konuşma yaptı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜYELERİNİN SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ HALE GELDİ

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AMACIMIZ GENÇ KUŞAKLARIN BİRBİRİYLE BULUŞMASINI SAĞLAMAKTIR

Programda akademisyenler tarafından hazırlanan, Sağlık Sistemi ve Politikalarında Türkiye Tecrübesi, Anarşik Uluslararası Sistem İçinde Türk Dünyası Güvenlik Topluluğu, Şuşa Beyannamesi'nin Tarihi-Hukuki-Siyasi Analizi, Türk Devletleri Teşkilatı Açısından KKTC'nin Jeopolitik Önemi, Kaynak ve Transit Ülke Olarak Küresel Enerji Güvenliğine Azerbaycan'ın Katkısı, Yeşil Endüstri ve Akıllı Kentler Alanında Kazakistan Modeli, Tarihi İpek Yolunun Yeniden Canlandırılmasında Orta Koridor, Türk Dünyası Gençlerinin Bütünleşmesinde Miras Diplomasisi ve Metaverse: Türkoverse, Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Alanında Kırgızistan Modeli, raporları tanıtıldı. Konuşmasının ardından Binali Yıldırım'a madalya takdim edildi.