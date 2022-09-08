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Antalya gündem haberi... Binali Yıldırım: "Dünyadan herkes akın akın Türkiye'ye geliyor, Antalya'ya geliyor"

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Antalya bölgesinden gelen habere göre AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen rozet takma törenine katılarak konuşma yaptı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen rozet takma törenine katılarak konuşma yaptı. (1)

" Türkiye'den üç saat uçtuğunuz zaman 56 ülkeye ulaşıyorsunuz. 30 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyorsunuz. Onun için dünyadan herkes akın akın Türkiye'ye geliyor, Antalya'ya geliyor"

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel

Binali Yıldırım AK Parti Türkiye Antalya Güncel Haberler

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