BİNALİ YILDIRIM: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI TARİH SAHNESİNDEKİ YERİNİ ALMAYA DEVAM EDECEK - Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Artık bölgenin parlayan yıldızı olarak Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek. Böylece bölgesel, küresel barış ve istikrar da kalıcı hale gelecek" dedi

Binayi Yıldırım, İstanbul'da İbni Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü" programına katıldı. Yıldırım'ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman da programda yer aldı.

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Konuşmaların ardından Yıldırım'a, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan tarafından tablo hediye edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel