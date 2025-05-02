Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kıbrıs'la ilgili herhangi bir olumsuz tutumu yoktur

AKSAKALLAR Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC'de düzenlenen Aksakallar Konseyi 17'nci Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Yakın geçmişte yaşanan bazı gelişmelerin Türk kamuoyunda farklı yorumlanması söz konusu olmuştur. Orta Asya Türk Devletleri'nin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası maalesef gerçek olmayan birtakım tezviratlarla Türk kamuoyunda Türk devletlerinin arasındaki muhabbeti, sevgiyi azaltmaya yönelik olumsuz haberler peydah olmuştur. Aslında o haberlere en güzel cevap Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdır. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kıbrıs'la ilgili herhangi bir olumsuz tutumu olmadığı gibi bir gözlemci üye olarak bundan sonra da ilişkilerini geliştirmeyi sürdürecektir. Mesele bundan ibarettir. Bunun dışındaki konular gündemimizde yoktur" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17'nci Toplantısı'nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşti. Girne'de bir otelde düzenlenen toplantıya, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ev sahibi olarak KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından açıklamalar yapan Binali Yıldırım, "Yakın geçmişte yaşanan bazı gelişmelerin Türk kamuoyunda farklı yorumlanması söz konusu olmuştur. Orta Asya Türk Devletleri'nin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası maalesef gerçek olmayan bir takım tezviratlarla Türk kamuoyunda Türk devletlerinin arasındaki muhabbeti, sevgiyi azaltmaya yönelik olumsuz haberler peydah olmuştur. Aslında o haberlere en güzel cevap Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdır. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kıbrıs'la ilgili herhangi bir olumsuz tutumu olmadığı gibi bir gözlemci üye olarak bundan sonra da ilişkilerini geliştirmeyi sürdürecektir. Mesele bundan ibarettir. Bunun dışındaki konular gündemimizde yoktur" diye konuştu.

'ORTAK ALFABE PROJESİ TAMAMLANDI'

Yıldırım, "Biz bugün teşkilat olarak düne göre daha güçlüyüz. 20 Mayıs'ta Budapeste'de Gayriresmi Liderler Zirvesi yapılacak. Bu zirvede de bütün güncel konular, bölgesel konular, küresel meseleler enine boyuna ele alınacak. Bundan daha önemlisi, Türk dünyası için Türk devletleri için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken, devam eden işler gözden geçirilecektir. Aksakallılar Konseyi olarak, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Türk Akademisi ile müşterek yürüttüğümüz iki proje vardı. Bunlardan bir tanesi ortak alfabe projesidir. Bu proje geçen yıl tamamlandı ve Bişkek Zirvesin'de liderlere sunuldu. Bundan sonraki süreç, her üye ülkenin kendi inisiyatifine, ilgisine ve siyasi kararına göre yürüyecek. Bu alfabe ile dilde, fikirde ve birlik ilkesine adım adım yaklaşmış oluyoruz. Geçen yıl Bişkek Zirvesi'nde alınan, karar doğrultusunda ortak tarih çalışması başlattık. Ortak tarih çalışmasının ilk toplantısı Ankara'da Türk Dil Tarih Yüksek Kurulu'nda gerçekleştirildi. Burada çalışma esasları, ilkeler belirlendi, istişareler yapıldı. Bundan sonraki adımlar buna göre atılacak. Bu çalışma bugünden yarına tamamlanacak bir şey değil. Türk tarihinin bilinen kısmı var, hala üzerinde araştırılan kısmı var. Bütün yönleriyle işin uzmanları tarafından ele alınacak. Bir Türk tarihi böylece ortaya çıkartılmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

'BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ VURGULADIK'

Yıldırım, "Zirvemiz ilk defa Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST etkinliğiyle çakıştı. Dolayısıyla dün bu etkinliğin açılışına da davet edildik. Oraya gittik, açılışta hazır bulunduk ve orada da mesajımızı verdik. Güçlü bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi vurguladık. Bugün ayrıca iki tane daha konuyu işledik. Bir tanesi, düşük irtifalı iletişim uyduları. Türksat heyetimize bilgi sunduk. 500 kilometre ile bin 500 kilometre arasında yörüngelerde çalışan grup uydular. Bunlar, internet sağlayan, baz istasyonu gibi uzayda yer alan ve sürekli hareket eden, dünyanın etrafında dolaşan uydular. Bu grup uydular da Türk devletlerinin coğrafyasında, 4,5 milyon kilometreye kare olan coğrafyayı öncelikle esas alan bir ortak projenin çok verimli ve başarılı olacağı konusunda bize sunum yaptılar. Bunu tabii önümüzdeki süreç içerisinde değerlendireceğiz. Artık dijital çağdayız. Bundan sonra yapay zekalar, birçok dijital alanlar hayatımıza girecek. Eski alışılmış meslekler belki yok olacak ama yeni yeni meslekler, yeni yeni iş alanları günlük hayatımıza girmeye başlayacak. Bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca Türk Akademisi de az önce ifade ettiğim gibi ortak alfabe ve ortak tarih konusunda bugüne kadar yapılanları, detaylı bir şekilde heyetimize anlatmış oldu" dedi.

'VERDİĞİMİZ BUGÜNKÜ MESAJ ÇOK AÇIK VE NETTİR'

Yıldırım, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i, Türk Devletleri Teşkilatı'nda bundan böyle kültürel, eğitim, sanat, teknolojik faaliyetlere daha fazla katılması konusunda üye devletlerce teşvik edilmesi arzumuzu da burada ifade ettik. Ümit ederim ki bundan sonra bu yöndeki faaliyetlerde bir artış olabilecektir. Bizim Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak verdiğimiz bugünkü mesaj çok açık ve nettir. Türk Devletleri Teşkilatı ortak aklın, güvenin, istikrarın, dayanışmanın daha da tahkim edilmesi için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Özellikle teşkilat iç ticaretinin arttırılması konusu öncelikli meselemizdir. Bunun için ortak hukuk sistemi, ortak günlük kapılarındaki uygulamalar ve dijital sistemlerin işlemlerde daha yaygın kullanılması açıkçası bu süreçleri daha da hızlandıracak. Doğu batı ticaretindeki bizim Türk Devletleri Teşkilatı güzergahı daha etkin kullanılır hali gelecektir" diye konuştu.

KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt da "Her şeyden önce, Türk devletleri, Türk Devletleri Teşkilatı'nın asıl üyelerinin çok yoğun bir şekilde ve en üst düzeyde temsil edilmeleri dolayısıyla teşekkürler edip memnuniyetimizi hatırlatmak istiyorum. Kendi gözünüzle gelip gördüğünüz bu güzel Doğu Akdeniz'in bu güzel adasında yaşananları, tarihini bir nebze olsun birlikte değerlendirme imkanları olduk" ifadelerini kullandı.