Binali Yıldırım: 'TDT, Kıbrıs'la ilgili olumsuz tutumu olmadığı gibi bir gözlemci üye olarak bundan sonraki gelişmelerini sürdürecektir'

- Binali Yıldırım : "TDT, Kıbrıs'la ilgili olumsuz tutumu olmadığı gibi bir gözlemci üye olarak bundan sonraki gelişmelerini sürdürecektir"

LEFKOŞA - Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC'de gerçekleştirilen Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı sonrası basın açıklamasında "Orta Asya devletlerinin, Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası maalesef gerçek olmayan bir takım tezviratlarla Türk kamuoyunda Türk devletlerinin arasındaki muhabbeti, sevgiyi azaltmaya yönelik olumsuz haberler ortaya çıkmıştır. Aslında o haberlere en güzel cevap KKTC'de bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdır. Türk Devletleri Teşkilatı, Kıbrıs'la ilgili olumsuz tutumu olmadığı gibi bir gözlemci üye olarak bundan sonraki gelişmelerini sürdürecektir" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 17. toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Girne'de gerçekleştirildi. Toplantıya TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ev sahibi olarak KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, TDT yetkilileri,Türksat yetkilileri ve Türk Akademisi yetkilileri katıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, toplantının kardeşlik hukuku ve ortak aklın bir tezahürü olduğunu belirtti. Aksakallar Konseyi toplantılarına yönelik bilgi veren Yıldırım, yılda iki toplantı yapıldığını Girne'de yapılan toplantının 2025 yılının ilk toplantısı olduğunu ifade ederek, "Yakın geçmişte yaşanan bazı gelişmelerin Türk kamuoyunda farklı yorumlanması söz konusu olmuştur. Orta Asya devletlerinin, Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası maalesef gerçek olmayan bir takım tezviratlarla Türk kamuoyunda Türk devletlerinin arasındaki muhabbeti, sevgiyi azaltmaya yönelik olumsuz haberler ortaya çıkmıştır. Aslında o haberlere en güzel cevap KKTC'de bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdır. Türk devleti Teşkilatı, Kıbrıs'la ilgili olumsuz tutumu olmadığı gibi bir gözlemci üye olarak bundan sonraki gelişmelerini sürdürecektir. Mesele bundan ibarettir. Bundan sonraki konular gündemimizde yoktur. Teşkilat olarak bugün, düne göre daha güçlüyüz. 20 Mayıs'ta Budapeşte'de de gayri resmi liderler zirvesi yapılacak ve bu zirvede de bütün güncel konular, bölgesel konular, küresel meseleler enine boyuna ele alınacak. Bundan daha önemlisi Türk dünyası için, Türk devletleri için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken devam eden işler gözden geçirilecektir" ifadelerini kullanıldı.

"Ortak alfabeyle birlikte dilde, fikirde ve işte birlik ilkesine adım adım yaklaşmış oluyoruz"

Aksakallar Konseyi olarak Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Türk Akademisi ile ortak yürütülen iki projeden birinin ortak alfabe projesi olduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, "Bunlardan bir tanesi ortak alfabe projesi. Bu proje geçen yıl tamamlandı ve Bişkek Zirvesinde liderlere sunuldu ve bundan sonraki süreç her üye ülkenin kendi inisiyatifine, yetkisine ve siyasi kararına göre yürüyecek. 34 harften oluşan ortak alfabeyle birlikte dilde, fikirde ve işte birlik ilkesine adım adım yaklaşmış oluyoruz" dedi.

"Ortak tarih çalışmasının ilk toplantısı Ankara'da Türk Dil Tarih Yüksek Kurulu'nda gerçekleştirildi"

Geçen yıl karar doğrultusunda Bişkek Zirvesinde alınan kararla ortak tarih çalışmasının başladığını sözlerine ekleyen Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ortak tarih çalışmasının ilk toplantısı Ankara'da Türk Dil Tarih Yüksek Kurulu'nda gerçekleştirildi. ve burada çalışma esasları, ilkeler belirlendi, istişareler yapıldı. Bundan sonraki adımlar buna göre atılacak. Bu çalışma bugünden yarına tamamlanacak bir şey değil. Türk tarihinin bilinen kısmı var. Hala üzerinde araştırılan kısmı var. Bütün süreçleriyle, bütün yönleriyle işin erbapları tarafından, uzmanları tarafından ele alınacak ve bir Türk tarihi böylece ortaya çıkarmış olacaktır.

Zirvede faydalı görüşmeler yaptıklarını kaydeden Yıldırım, "Tabii ki zirvemiz ilk defa Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST etkinliğiyle de çakıştı. Dolayısıyla dün bu etkinliğin açılışına da bütün aksakallarımız davet edildi. Oraya gittik, açılışta hazır bulunduk ve orada da mesajımızı verdik. Güçlü bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi vurguladık" dedi.

"Rasat uyduları konusunda TÜRKSAT heyetimize bilgi sundu"

Bugünkü toplantıda iki konunun da ele alındığını aktaran Yıldırım, "Bir tanesi düşük irtifalı iletişim uyduları konusunda, rasat uyduları konusunda TÜRKSAT heyetimize bilgi sundu. Yani 500 kilometre ile bin 500 kilometre yörüngelerde çalışan grup uyduları. Bunlar internet sağlayan, aynen baz istasyonu gibi uzayda yer alan ve sürekli hareket eden dünyanın etrafında dolaşan uydular. Bu grup uydulardan, Türk devletlerinin coğrafyasında yani 4,5 milyon kilometre kareyi bulan coğrafyayı öncelikle esas alan bir ortak projenin çok verimli ve başarılı olacağı konusunda bize sunum yaptılar. Bunu tabii önümüzdeki süreç içerisinde değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

"Dijital çağda geri kalmayacağız"

"Artık dijital çağdayız. Bundan sonra yapay zeka var. Daha birçok dijital alanlar hayatımıza girecek" diyen Yıldırım, "Eski alışılmış meslekler belki yok olacak ama yeni yeni meslekler, yeni yeni iş alanları günlük hayatımıza girmeye başlayacak. Bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca Türk Akademisi de az önce ifade ettiğim gibi ortak alfabe ve ortak tarih konusunda bugüne kadar yapılanları tafsilatlı, detaylı bir şekilde heyetimize anlatmış oldu" ifadelerine yer verdi.

"Mesajımız açık: birlik, güven ve istikrar"

Yıldırım açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'nda az önce de ifade ettiğim gibi gözlemci üye sıfatıyla bundan böyle kültürel, eğitim, sanat, teknolojik faaliyetlere daha fazla katılması konusunda üye devletlerce teşvik edilmesi arzumuzu da burada ifade ettik. Ümit ederim ki bundan sonra bu yöndeki faaliyetlerde bir artış olabilecektir. Bizim Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar olarak verdiğimiz bugünkü mesaj çok açık ve nettir. TDT ortak aklın, güvenin, istikrarın, dayanışmanın daha da tahkim edilmesi için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Özellikle teşkilat iç ticaretinin arttırılması konusu öncelikli meselemizdir. Bunun için ortak hukuk sistemi, ortak gümrük kapılarındaki uygulamalar ve dijital sistemlerin işlemlerde daha yaygın kullanılması açıkçası bu süreçleri daha da hızlandıracak ve Doğu-Batı ticaretindeki bizim Türk Devletleri Teşkilatı güzergahı daha etkin kullanılır hale gelecektir. Bununla ilgili de müzakerelerimizi, değerlendirmelerimizi yaptık. Oldukça verimli ve güncel konuları da kapsayan toplantımız böylelikle tamamlanmış oldu"