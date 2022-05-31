BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZEYE KATILDI - Haberler

Binali Yıldırım Suşehri AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, 2023 yılındaki seçimlerin önemine değinerek, 20 yılda başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Darbe girişimleri, Gezi olayları, 15 Temmuz, 17-25 Aralık, elektronik muhtıra, ne sayarsan say. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan arta kalan vakitlerde de memleketin işlerini yapmaya çalıştık. Çok da iş yaptık ama dediğim gibi yetmez, daha çok yapmamız lazım. Önümüzde büyük bir 2023 hedefleri var. Birçoğunu gerçekleştirdik. 2053 vizyonumuz var. Bütün bunların hesapları, kitapları yapılmış vaziyette. Ama önemli olan bir şeyi yapmak için önce istikrar lazım, güven lazım. Güven ve istikrarın olmadığı yerde allame-i cihan olsanız hiçbir şey yapamazsınız. Son 20 yılki başarının arkasında bu vardır, milletin desteği vardır, istikrarlı yönetim vardır, terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş vardır dedi.

'ÜRETİM YAPILAMADI, TEDARİK ZİNCİRİ KAYBOLDU'

Terörün artık ülkede birinci sorun olmadığını belirten Yıldırım, Birinci sorunumuz, tabi ki enflasyon var, hayat pahalığı var, zorluklarımız var, bunların da farkındayız. Dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin 2 yıllık pandemiden dolayı ayarı bozuldu, dünyanın çivisi çıktı tabiri caizse. Üretim yapılamadı, tedarik zinciri kayboldu ve şimdi muazzam bir talep var ve yetersiz arz var. Bunun neden olduğu bir hayat pahalılığı oldu. Ama bütün bunların üstesinden gelecek siyasi irade var. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler, bu badirelerden de bugüne kadar birçok badireden memleketi çıkarttığımız gibi çıkartacağız. Hiç endişeniz olmasın diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel