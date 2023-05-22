BİNALİ YILDIRIM SİNAN BEY'İN SÖYLEDİĞİ KONULARLA BİZİM SÖYLEDİKLERİMİZ ARASINDA ÇOK FARK YOK

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hoş geldi. Sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz.ö dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında Bayraklı ilçesinde inşa edilen Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması üzerine değerlendirmede bulunan Yıldırım, Hoş geldi. Sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onların da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN 2,5 MİLYONDAN FAZLA OY FARKI VAR'

28 Mayıs'ta ikinci tur seçiminin yapılacağını hatırlatan Yıldırım, Esasında 14 Mayıs'ta büyük oranda vatandaşlarımız karar verdi. Meclisi çoğunlukla Cumhur İttifakı'ndan oluşturdu. Cumhurbaşkanımızın 2,5 milyondan fazla oy farkı var. Açık ara birinci. Anayasal şartı yerine getirmek için sadece 260 bin oy eksiği var. 28 Mayıs'ta yeni, farklı bir sonuçla hiç kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı ve kimsenin de itiraz etmeyeceği bir sonuçla, Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanını seçmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiş olacağız. Bu seçim birincisi kadar karmaşık değil, çok açık. Bir pusula var. Pusulada bir numara Recep Tayyip Erdoğan, iki numara Kemal Kılıçdaroğlu. Sıralama da sonucu işaret ediyor dedi.

'BİR AY SÜREYLE CİHAZLAR TEST EDİLECEK'

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne ilişkin de açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi Hastanenin içinde 6 hastane var. Genel hastanesi var, fizik tedavisi var, ileri psikiyatri hastanesi var, onkoloji var. Bir entegre sağlık tesisi. Bu hastanenin cihazları, her şeyi yerli yerine konmuş vaziyette. Bir ay süreyle bazı cihazların testleri var. O testler bitmeden normal faaliyete geçemiyor. Şu anda beklediğimiz bu testlerin yapılması. Haziran ayının sonuna doğru hastanemiz hasta kabulüne başlayabilecek. İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun. Hastanenin 628 bin metrekare kapalı alanı var. 5 bine yakın kapasiteli açık ve kapalı otoparkı var. Hastanemizin 2 bin 60 yatağı var. Odaların bazıları tek, bazıları çift yataklı. Tam bir otel odası konforunda dizayn edilmiş bir hastane. 337 tane poliklinik noktası, 374 de yoğun bakım yatağı var. Hastanenin yer seçimi, yapımı konusunda yüklenici firma ve Sağlık Bakanlığı ile yakın temaslarımız oldu.

'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'

İzmir programı kapsamında Menemenlilerle de bir araya gelen Binali Yıldırım, Menemen'de Aydın Pehlivan Başkanımız maalesef Menemenimizde görevini hakkıyla yapmayan, yolsuzlukla görevinden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine geldi. Kalan süreyi de dolu dolu değerlendiriyor. Eldeki imkanlarla en güzelini yapmanın gayreti içerisinde. Pazar günü sandıkları dolduruyor muyuz Milletin adamı, doğru adamla yola devam diyor muyuz Ülkenin üzerinde bir oyun oynanıyor. PKK bölücü terör örgütünün 'Kürtler' diye bir derdi yok. Ancak, Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi bir sorunu var. İşimiz bu terör örgütünü aramızdan çıkarıp atmaktır. Yolları böldük, hayatları, milleti, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Kürdü Türk'e, Türkü Kürde kardeş olarak Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Kitabımız, Allah'ımız, Peygamberimiz bir. O halde bize ayrılık olmaz ifadelerini kullandı. (DHA)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023