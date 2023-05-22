BİNALİ YILDIRIM OYU MİLLET VERECEK, SİZE NE OLUYOR

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi aday oldu. O andan itibaren Kandil'dekiler bülbül gibi şakımaya başladı. FETÖ'cüler ötmeye başladı. Yetmedi; onların arkasındaki iplerini elinde tutanlar da konuşmaya başladı. Ne oluyoruz? Sizin oy hakkınız var mı kardeşim? Oyu millet verecek, size ne oluyor?" dedi.

Binali Yıldırım, Kocaeli Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım'a; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti milletvekilleri de eşlik etti. 14 Mayıs'tan sonra depremzedelere yönelik sosyal medya paylaşımlarını hatırlatan Yıldırım, "Bizim anlayışımızda hizmette siyaset yok. Bunlar, ne yaptı? 3-5 tane kıyafet, yiyecek, insani yardım yaptılar. Sonra ne dediler? Oy onlara çıkmayınca, 'zehir zıkkım olsun' dediler. İnsanlık bu mu? Sizin insanlıktan anladığınız bu mu? Onun için o depremzedelerin, yakınlarının yüreklerinin ateşini soğutmak için 28 Mayıs, bir fırsattır; önemli bir gündür? dedi.

'MİLLETİN AKLI İLE ALAY ETMEYE KALKTILAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de konuşan Yıldırım, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi aday oldu. O andan itibaren Kandil'dekiler bülbül gibi şakımaya başladı. FETÖ'cüler ötmeye başladı. Yetmedi; onların arkasındaki iplerini elinde tutanlar da konuşmaya başladı. Ne oluyoruz? Sizin oy hakkınız var mı kardeşim? Oyu millet verecek, size ne oluyor? 14 Mayıs oldu. Daha seçim bittikten 2 saat sonra bunların 2 belediye başkanları var; onlara Laurel ile Hardy diyorum. 'Yüzde 58 ile kazandık' diyor. Nasıl oluyor bu kardeşim? 'Oylarımızı alıyorlar, iç ediyorlar. Hemen gidelim, meydanlara inelim, Seçim Kurulu'nun önüne gelelim' diyerek isyana çağırıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor. 'Kardeşim, daha işin başındayız. Oyları da hem size hem herkese gönderiyoruz' diyor. Bu gönderilen oylar nasıl gidiyor da yüzde 58 oluyor? Milletin aklı ile alay etmeye kalktılar. Rezil, rüsva oldular. Sonra sesleri, solukları kesildi, gerçeği kabul etmek zorunda kaldılar, U dönüşü yaptılar. 'Bu teröristlerle, FETÖ'cülerle, onların arkasındakilerle iş tutmak bize yaramadı. Bu sefer kılıç kalkan ekibini kuşanıp, cenge giderim' demeye başladılar. Mehter marşları çalmaya başladılar. Böyle şey olmaz, bunu millet yemez." (DHA)

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