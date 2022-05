Binali Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'na katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'nda katıldı. Yıldırım, enflasyonun doğurduğu mahrumiyetleri ve hayat pahalılığı kaynaklı sıkıntıları hafifletecek tedbirler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşti. İl Müftülük Konferans Salonu'nda Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı konuşmada, enflasyon rakamları ve 3600 ek gösterge konusuna değindi. Yalçın, "Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Memur için toplu sözleşmede aldığımız kazanımlar son derece kıymetli ama enflasyon ortamında hangi kazanımı alırsanız alın enflasyonun dizginlenemediği, piyasa istikrarının sağlanamadığı yerde aldığınız zam geride kalır ve alım gücü problemi önümüze gelir. Bu açıdan biz memurlar olarak düşük enflasyon ve piyasa istikrarı istiyoruz çünkü memur için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Yoksa öbür türlü olduğunda alım gücünü kaybederler. Böyle enflasyonuz ortamlarda eşelmobil sisteminin devreye girmesi ve memurun alım gücünün korunması noktasında bugün bir kez daha çağrımızı yeniledik. İstiyoruz ki küresel anlamdaki krizler Türkiye'yi çok fazla etkilemesin. İstiyoruz ki ekonomimiz büyüsün. İstiyoruz ki ihracat rakamlarımızın bu anlamda büyüdüğü gibi piyasada da bu anlamda milli gelir artsın ve artan milli gelir, sabit gelirlere eşit bir şekilde dağıtılabilecek bir zemin olsun. 3600 ek gösterge diye kamuoyunda isimlendirilen ama aslında ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi olarak genel çerçeveyi ifade etmeye çalıştığımız bu gündeme ilişkin belli meslek gruplarının dışına çıkıp tüm kamudaki çalışanların ek gösterge düzenlenmesinde nihai sonuç olan, hedeflenen nokta olarak, hepsinin memnun olacağı bir çerçevenin üretilmesi. Yani ek göstergedeki düzenlemedeki amaç şu aslında. Çalışırken maaşımıza çok dokunacak bir şey değil. Emekli ikramiyemizin ve emekli maaşımızın yükseltilmesi. Yani buradaki temel talep o. Biz kamu görevlileri olarak emekli ikramiyemizin çok yüksek olmadığını biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ENFLASYON İNSANLARIN REFAHINDAN, CEBİNDEN İMKANLARINI ALAN BİR DEV EJDERHA GİBİDİR"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise enflasyonu insanların refahından, cebinden imkanlarını alan dev bir ejderhaya benzeterek, "Elbette uzun süreden beri gündemimizde olan 3600 ek gösterge olarak tanımlanan mesele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor ve artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme ve inşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca bağlıyoruz. Şunu unutmayalım ister devlet tarafında olalım ister devlete hizmet eden memur, işçi veya özel sektörde işveren, işçi, çalışan tarafında olalım bu ülke bizim. Bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı ihtiyaçlarımız sınırsız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri iyi belirleyerek beklentileri karşılayabilmek. Zaten bu sağlandığında hem ülkede huzur hem de çalışanın çalıştığı işten haz duyması, tatmin olması sağlanmış olur.

Bazen ve çoğu kez mevzuatı vatandaşa uydurmak bazen de vatandaşı mevzuata uydurmaktan geçiyor. Bunlar iki halde de mümkündür. Vahim sonuçlar doğuracak durumlarda, adaletsizliğin baş göstereceği durumlarda mutlaka ve mutlaka vatandaşı mevzuata uydurmak gerekir. Ama vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, işlerini hızlandıracak, devlet dairesine olan güveni artıracak durumlarda mevzuatı vatandaşa uydurmak gibi bir görevimiz var. En sıkıntılı meseledir. Enflasyon insanların refahından, cebinden imkanlarını alan bir dev ejderha gibidir. Enflasyonla mücadele etmek esastır. Ama bunu zamana yayılması gerekir. Bugün dünyada birçok ülkenin bir numaralı sorunu olarak önüne enflasyonu koydu. Bunun için de ne yapıyorlar, düzenlemeler yapıyorlar, parasal politikalarda değişikliğe gidiyorlar. Bizimde, hükümetimizin de bir numaralı sorunu enflasyondur. Bizim amacımız enflasyon yüksek olsun da aradaki farkı her altı ayda bir alalım böyle bir mesele peşinde değiliz. Esas olan ülkenin genel ekonomik göstergelerinin her kesimi kapsayacak şekilde normalleşmesi ve yerli yerine oturması. Anormal geçen iki yıllık bir süreçten sonra elbette ki bunların yaşanacağını biz öngördük. Gerekli tedbirlerimizi de alıyoruz. Bundan sonrada almaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun eldeki imkanlar sonuna kadar kullanılarak enflasyonun doğurduğu mahrumiyetleri ve hayat pahalılığı kaynaklı sıkıntıları eldeki imkanlarla hafifletecek tedbirler Cumhurbaşkanımız ve kabinesi çalışıyor, kafa yoruyorlar. Her bakanlar kurulundan sonraki yeni tedbirler kamuoyuyla paylaşılıyor. Bundan sonrada bu ve buna benzer çalışmalar devam edecek. Bu sıkıntıları biz geçmişte de yaşadık. 2008'de, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da yaşadık ve hepsinin üstesinden geldik. İnşallah bunların da üstesinden geleceğiz ve güzel günleri hep birlikte ihya etmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Yalçın ve Yıldırım'a Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği tarafından hediye takdiminde bulunuldu. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Programa Erzincan protokolünün yanı sıra Erzurum, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt'tan gelen Memur-Sen başkanları ve üyeler de katıldı.

