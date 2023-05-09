BİNALİ YILDIRIM 'KÜRT'Ü TÜRK'E DÜŞMAN EDEMEYECEKSİNİZ'

Binali Yıldırım 14 Mayıs seçimi, bizden çok Avrupa'yı, Orta Doğu'yu ilgilendiriyor (2)

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Şırnak'taki programının ardından, Siirt'te 'Kanaat Önderleri Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve İş İnsanları Buluşması' toplantısına katıldı. Toplantıya Yıldırım'ın yanı sıra iş insanları, kanaat önderleri, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve milletvekili adayları katıldı. Burada konuşan Yıldırım, terörün bölgenin kalkınmasını geciktirdiğini belirterek, Malum seçim günleri yaklaştı, 5 gün sonra sandığa gideceğiz ve inşallah Türkiye Yüzyılı'nın kadrolarını yeniden belirleyeceğiz. PKK, PYD, YPG, FETO, Avrupa'nın en tanınmış gazeteleri, dergileri koro halinde gitsin diyorlar. Tayip Erdoğan 14 Mayıs'ta gidecek diyorlar. Terör bize hep zarar verdi, bölgenin kalkınmasını geciktirdi. Gençlerimizin umutlarını söndürdü, 40 bin şehit, on binlerce sivilimizin ömrünün baharında hayatlarını bitirdiler. Bunun üstüne de 400 milyar dolarlık servetimiz, kaynağımız gitti. Kim kazandı, sömürgeci ülkeler kazandı, biz bir şey kazanmadık. Ama biz dedik ki bu milleti bölemeyeceksiniz, Kürt'ü Türk'e düşman edemeyeceksiniz. Ama artık terörün kökünü kazıdık, terörün arkasında duran, ipini elinde bulunduranlara söyleyecek sözümüz var, yapacak gücümüz var. İHA'larımız, SİHA'larımız ve uçaklarımız düşmana korku veriyor, dostlarımıza da güven veriyor? dedi.

Yıldırım, konuşmasının ardından, Güres Caddesi'nde bulunan AK Parti seçim lokalini ve Yeni Mahallede bulunan kadın seçim lokalini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. (DHA)