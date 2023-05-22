BİNALİ YILDIRIM 'KİMİN KİMİNLE YOL YÜRÜDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ'

Binali Yıldırım Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediklerimiz arasında çok fark yok (2)

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında Bayraklı ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Programda Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar da yer aldı. Bayraklı7da vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Bugün Kınık'tan yola çıkıp Bayraklı'ya geldik. Günün sonunda şunu gördük. İzmir bizi özlemiş biz de İzmir'i özlemişiz. Zamanımız dar. Yatacağız, kalkacağız sonra sandığa gideceğiz. Bunlar 'U' dönüşünde sınır tanımıyor. 14'ünden önce başka şeyler söylediler, 14'ünde meclis çoğunluğu ellerinden gitti, 2,5 milyon fark yediler ondan sonra pilavın öteki tarafını çevirdiler. 'U' dönüşü yapanlar hiçbir yere gidemez, olduğu yerde dönerler. Zaten dönerek başladılar. Döner masayla başladılar. Şu anda 7 tanesini açık ettiler ama yedekte söz verdikleri başkaları da var. Onları şimdi söylemezler, söyleyemezler. Biz kimin kiminle yol yürüdüğünü biliyoruz. 14'ünden önce 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım, 15 Temmuz'un failleri FETÖ'cüleri serbest bırakacağım' diyenler bunlar mıydı Şimdi de 'Terör bitecek' diyorlar. Terör bitti senin haberin yok. Bu ülkede terör 2010 yılından itibaren bitti. Milletin gündeminde yok. Daha memlekette ne oluyor ne bitiyor haberleri yok bunların. ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BÖLGESİNDE HUZURUN, İSTİKRARIN, GÜVENİN TEMİNATIDIR'

Binali Yıldırım, Bugün 'böyle' konuşacaksın, yarın ağız değiştirip 'şöyle' konuşacaksın. Millet bunu yer mi Yemez. Pazar günü bunun sonucunu göreceğiz. Ülkemiz ciddi tehditlerle karşı karşıya. Sadece terör örgütleri değil, terör örgütlerinin ipini elinde tutan emperyal ülkelerin de hedefi Türkiye çünkü. Türkiye bölgesinde huzurun, istikrarın, güvenin de teminatıdır. Recep Tayyip Erdoğan 21 yıldır ülkesi ve milleti için, Türkiye'nin geleceği için yol arkadaşlarıyla beraber gece gündüz demeden çalışıyor. Elbette bu süreç içerisinde sadece milletimizin sorunlarını, dev gibi sorunları dev gibi eserlere dönüştürmedi aynı zamanda darbecilerle, ülkeyi karıştırmak isteyenlerle Allah'a şükür mücadele etti? dedi.

İzmir'de 3 milyon seçmenin olduğuna dikkat çeken Yıldırım, İzmir'e beş kuruşluk hayrı olmayan, tek çivi çakmayanlara daha çok oy vermek haksızlık değil mi İzmir'in bugün neyi varsa altında Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım imzası var. 35 İzmir 35 projelerinin yüzde 90'ını yaptık. Çevreyolunu yaptık, Konak Tüneli'ni, Sabuncubeli Tüneli'ni, İstanbul- İzmir Otoyolu'nu, Şehir Hastanesi'ni, Kuzey Ege Otoyolu'nu yaptık. İZBAN Aliağa'dan başlıyor, Selçuk'a kadar gidiyor. İşte hizmet bu. Biz siyaset değil, hizmet yapıyoruz. Ne diyor Kemal Bey 'Sana söz' diyor. Kardeşim söz uçar, eser kalır. Biz söz vermekle kalmıyoruz eserlerimizi de birer birer hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Daha güzel işler yapacağız. Yeter ki ülkemiz üzerinde oyun kurmaya çalışanların planlarını bozalım. 10 senedir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen Avrupalılar, Amerikalılar, seçim ikinci tura kalınca ne deseler beğenirsiniz 'Tayyip Erdoğan diktatör değilmiş. Eğer diktatör olsaydı bu seçim ikinci tura kalmazdı' Uyanın da balığa gidelim, aferin. Yeni mi aklınıza geldi diye konuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023

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