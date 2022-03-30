Binali Yıldırım, İzmir ziyaretinde AK Parti teşkilat buluşmasına katıldı

İZMİR (Bültenler) - İzmir'in farklı ilçelerinden Partililerin yoğun bir katılım gösterdiği buluşmada Binali Yıldırım, "İzmir bizi özlemiş biz de sizi özledik. Bu ne heyecan bu ne coşku. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. İşte teşkilat işte Ak gençlik, işte Ak kadınlar, biz büyük bir aileyiz. Biz güçlü bir aileyiz. Biz ilk gün beraber yola çıktık. O günden bugüne hep beraberiz" dedi.

"Kınıklı Hemşehrilerime Selam Olsun"

Kınık teşkilat üyeleri, Kınık AK Parti gençlik kolları, Kınık AK Parti kadın kolları, ana kademe, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ve Meclis üyeleri 4 otobüs ile izmir'e yola çıkarak Binali Yıldırım'ın Teşkilat buluşmasına yoğun katılım sağladı.

Kınık ziyaretinde, Kınıklılarla hemşehrilik beratı olan son Başbakan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Kınıklı Hemşehrilerime selam olsun" diyerek,Başbakanlığı döneminde yatırıma aldığı öğretmenevi açılışına geleceği sözünü verdi.

Binali Yıldırım Teşkilat buluşmasının ardından Belediye Başkanları ile özel toplantı yaptı. Toplantıda Kınık Devlet Hastanesi çevresinde yapılacak olan, 2.Etap TOKİ konutları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti teşkilat buluşmasına Milletvekili Atilla Kaya, geçmiş dönem il Başkanları, Milletvekilleri, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan katılım sağladı.

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