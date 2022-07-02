BİNALİ YILDIRIM'I TAŞIYAN HELİKOPTER, PİLOTUN RAHATSIZLANMASI NEDENİYLE BİLECİK'E ACİL İNDİ - Haberler

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BİNALİ YILDIRIM'I TAŞIYAN HELİKOPTER, PİLOTUN RAHATSIZLANMASI NEDENİYLE BİLECİK'E ACİL İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götürmekte olan helikopter Bilecik'e acil iniş yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götürmekte olan helikopter Bilecik'e acil iniş yaptı. Helikopterin, pilotun göğüs ağrısı şikayetiyle acil indiği öğrenilirken, Yıldırım'ın ise başka bir helikopterle Bursa'ya gittiği belirtildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Ankara'dan alıp Bursa'ya götürmekte olan helikopterin birinci pilotu, Bilecik semalarındayken rahatsızlandı. Helikopterin ikinci pilotu, yapılan görüşmelerin ardından Yıldırım ve beraberindekileri Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine indirdi. Yıldırım, AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Göğüs ağrısı şikayeti olan birinci pilot, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir'de özel bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Pilotun durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtildi. Yıldırım ve beraberindekilerin ise başka bir helikopterle Bursa'ya götürüldükleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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