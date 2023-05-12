BİNALİ YILDIRIM EFELER DİYARI ÖDEMİŞ BU OYUNU BOZAR

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Selvili Meydanı'nda miting gerçekleştirdi. Etkinlikte Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, AK Partili İzmir milletvekili adayları yer aldı. Sahneye çıkan Binali Yıldırım, ilk olarak seçim çalışmaları kapsamında hazırlanan şarkılara eşlik etti. Daha sonra miting programında İzmirlilere hitap eden Yıldırım, 'Biz sizlerle AK Kadınlarla gurur duyuyoruz. 15 seçim zaferinin arkasında AK kadınlarımız, AK gençlerimiz, yol arkadaşlarımız var. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız kalkacağız sandıklara koşacağız. Pazar günü sandıkta ülkemize, milletimize, askerimize kurşun sıkanlara, FETÖ'cülere, PKK'ya, PYD'ye, onların arkasındaki ipleri tutanlara hak ettikleri dersi verecek miyiz Pazar günü iki tane sandık var. Birinde cumhurbaşkanı diğerinde milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanı seçiminde ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Gezi olaylarında terör örgütlerine 'dur' diyen, 15 Temmuz'da alçaklara dur diyen, Ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçmeye hazır mıyız dedi.

'MENFAAT İTTİFAKI DA AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR'

İkinci sandığa da değinen Yıldırım, 'Bir seçim yapacağız ama ikinci sandığı unutmayalım. Orada da Cumhurbaşkanımızın vekilleri var. Cumhurbaşkanımızı seçmek yetmez. Onun vekillerini de Ankara'ya göndermeye hazır mısınız Biz 16'ncı seçimimize gidiyoruz. 3 Kasım 2002'den beri 15 seçim yaptık. Her seçimde bize daha çok destek verdiniz. İş başına getirdiniz. Allah sizden razı olsun. 16'ncı seçimimizi yapıyoruz. Bizim için diğer seçimlerden bir seçim fakat gel gör ki Amerika'sı bir yandan, Almanya'sı, Fransa'sı bir yandan, hep bir ağızdan 'Asrın en önemli seçimi', onların en büyük gazeteleri 'Bu seçimde Tayyip Erdoğan gitsin' hep bir ağızdan bunu diyorlar. Başka kim diyor Kandil'deki bölücü terör örgütünün ele başları, FETÖ'cüler aynı şeyi söylüyor. Millet ' ben onlara menfaat ittifakı diyorum- adayları da aynı şeyi söylüyor mu Bunlara gününü göstermek, hak ettikleri dersi vermek bize düşüyor. Pazar günü öyle bir ders vereceğiz ki onlara, oyları sandıklara tıka basa dolduracağız. Terör örgütleriyle kol kola girenleri bir torbanın içine doldurup tarihin derinliklerine göndereceğiz. İzmir sıradan bir şehir değil. İzmir dünya savaşından sonra düşmanlar tarafından işgal edildiğinde Kuvayi- Milliye'yi kuran bir şehirdir. Düşmana ilk kurşunu sıkan şehirdir. İstiklal mücadelesinin meşalesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile beraber başlatan bir şehirdir. O mücadele 9 Eylül'de düşmandan İzmir'in temizlenmesiyle son bulmuştur. İzmir'in sömürgecilerin, PKK'lıların, FETÖ'cülerin desteğine ihtiyacı yoktur. Bize millet yeter' dedi.

'BU TAKTİKLER FETÖ TAKTİĞİDİR'

Öte yandan Yıldırım, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yönelik olarak, 'Bir aday çıktı. Muharrem İnce. Baş kaldırdı. CHP'ye 'Siz artık CHP değilsiniz, Atatürk'ün partisi değilsiniz, ben onun için Atatürk'ün yolunda gitmek üzere yeni bir çıkış yaptım' dedi. Neler yaptıklarını gördünüz değil mi Önce adaylıktan çekilmesi için her türlü mahalle baskısını yaptılar mı Başaramayınca Rahmetli Deniz Baykal'a yaptıkları gibi belden aşağı, alçakça, kasetle, iftirayla çekilmesini zorladılar mı İşte bunların demokrasi anlayışı bu kadar. İşte bunların insana verdiği değer ancak bu kadar. Bu taktikler FETÖ taktiğidir. Biz bunu iyi biliriz. 17-25'ten biliriz, 15 Temmuz şanlı direnişinden biliriz. 15 Temmuz'da da bunlar askerin uçağını, tankını, helikopterini gasp ederek insanlar üzerine bombalar yağdırdılar. 251 tane de şehidimiz var. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi de kalkmışlar 'Millet ittifakının adayını destekleyeceğiz' diye bas bas bağırıyorlar. Her şey hepinizin gözü önünde oluyor. Gün bugündür dedi.

BİNALİ YILDIRIM BUCALILARLA BULUŞTU

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Karabağlar ilçesindeki mitingin ardından Buca ilçesinde de düzenlenecek konser öncesinde miting gerçekleştirdi. Buca'da vatandaşlara seslenen Yıldırım, 'Bugün Buca'da bu meydanda biraz sonra Sinan Akçıl'ı dinleyeceksiniz. Pazar günü sandıkları tıka basa dolduruyoruz. İçeride, dışarıda kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize karşı kumpas kuranlara hak ettikleri cevabı veriyor muyuz Öyle bir ses ver ki Buca Kandil'de, Pensilvanya'da duyulsun. FETÖ'cülerin kulağı sağır olsun. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Biz her zaman zorlukları aşarken de kutlu yürüyüşümüzü sürdürürken de yanımızda sizleri gördük. Gezi olaylarıyla hızımızı kesmek istediler. Darbe girişimleriyle hızımızı kesmek istediler. 15 Temmuz gecesi memleket sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan 'İnin meydanlara bu alçaklara hak ettiği dersi verin' dedi. Al bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. FETÖ'cü alçaklar hak ettiği cezayı aldılar. Bütün bunlar yaşandıktan sonra görüyoruz ki hala bunlar uslanmamışlar.? diye konuştu.

'İZMİR'İN DÖNÜŞÜMÜNÜ ENGELLEDİLER'

Öte yandan Yıldırım, 'Bunlar aday belirlemek için 21 ay toplandılar, dağıldılar. Sonunda masayı hanımefendi 'kumar masası, noter maması' dedi terk etti. Sonunda formülü buldular. Dediler ki 'Kemal bey tek başına olmaz' yanına iki tane belediye başkanı koydular. Onları da daha belediye başkanı olmayı beceremeden belediye başkanı ilan etti mi İzmir'dekinin başı kel mi Ona niye bu fırsatı vermiyorsunuz Onu da bir başkan yardımcısı yapın da, zaten varlığı yokluğu belli değil önü açılsın. Biz kentsel dönüşüm dedikçe önümüze çıktılar 'Rantsal dönüşüm' dediler. İzmir'in dönüşümünü engellediler. 25 sene bu şehri yönetiyorsunuz niye İzmir'in hakkını vermediniz İzmir'e çevreyolunu, Şehir Hastanesi'ni, Konak Tüneli'ni, İzmir-İstanbul Otoyolu'nu, Sabuncubeli Tüneli'ni, en güzel havayolunu kim yaptı Yaparsa AK Parti yapar. Bu seçimlerde görüyoruz ki terör örgütleri tekrar palazlanmaya çalışıyor. Sömürgeci ülkelerden güç alıyorlar. Yüzyıl önce bu toprakları işgal eden ağababalarından güç alıyorlar ve avaz avaz bağırarak millet ittifakının adayını destekliyorlar. Hangi şantajlara, montajlara başvurursanız başvurun iki günlük ömrünüz kaldı.? ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İN AKIN AKIN AK PARTİ'YE KOŞUŞUNU GÖRDÜM'

Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'da programda yaptığı konuşmada, 'Bugün sizlerle 14 Mayıs öncesi artık son buluşmalarımızdan birini yapıyoruz. Bu seçim yüzyılın seçimi. Gün boyu İzmir'in sokaklarında, caddelerindeydim. İzmir'in akın akın AK Parti'ye koşuşunu gördüm. İzmir'in akın akın Recep Tayyip Erdoğan'a teveccühünü gördüm. İçeride ve dışarıda ellerini ovuşturanlar var. Sakın ha bunlara fırsat vermeyin. Sizlerin desteğiyle 14 Mayıs'ta şahlanışı başlatacağız. Bu milletin her bir ferdinin refahını arttırmaya devam edeceğiz. Sizler bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlere bir müjdemiz var. Karabağlar'da altı yeni spor salonu inşa ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Diyorlar ki 'Sizin oylarınız İzmir'de geride?. Bu sefer İzmir meydan okuyacak. Biz bu millete kumpas kuranlara, bu milletin iyi niyetini istismar etmeye çalışanlara İzmir'in en güçlü tokadı vuracağına inanıyoruz dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023