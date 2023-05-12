BİNALİ YILDIRIM EFELER DİYARI ÖDEMİŞ BU OYUNU BOZAR

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ödemiş ve Bayındır'da halka seslendi. Yıldırım, Ödemiş'teki Hemşehri Buluşması'nda, Bugün ülkemizde emperyalist ülkeler ve onların maşası bölücü terör örgütü PKK, FETÖ alçak darbeci örgüt ülkemizde demokrasiye özgürlüğümüze, evlatlarımızın aydınlık geleceğine karşı menfaat ittifakıyla tam bir iş birliği içeresinde menfaat ittifakının yanında yer alıyor. Efeler diyarı Ödemiş bu oyunu bozar dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir düğün salonunda, 'Hemşehri Buluşması Programı' kapsamında halkla biraya geldi. Ardından Bayındır Belediyesi'ni ziyaret etti. Yıldırım'a AK Parti İzmir Milletvekili Adayları Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve Kerem Ali Sürekli eşlik etti. Yıldırm ve beraberindekiler AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu tarafından karşılandı.

'EFELER DİYARI ÖDEMİŞ BU OYUNU BOZAR'

Hemşehri Buluşması Programı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 40 yıldır terörle, darbe girişimiyle ülkemizi vatanımızı bölmek isteyen bu menfaat ittifakına karşı en yüksek haykırışı Ödemiş'ten ve Küçük Menderes Havzası'ndan bekliyorum dedi. Bugün Kuvayı Milliye ruhunun başladığı merkezdeyiz diyen Yıldırım, İşgale karşı ilk kurşunun atıldığı yerdeyiz. Ödemiş'te Çakırcalı Mehmet Efe'nin torunlarının memleketindeyiz. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesini İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasıyla bağımsızlıkla sonuçlandırmış Ege'nin yiğit insanlarısınız. Bugün memleketimiz başka bir işgalin arifesindedir. Bugün ülkemizde emperyalist ülkeler ve onların maşası bölücü terör örgütü PKK, alçak darbeci örgüt FETÖ ülkemizde demokrasiye özgürlüğümüze, evlatlarımızın aydınlık geleceğine karşı menfaat ittifakıyla tam bir iş birliği içeresinde, menfaat ittifakının yanında yer alıyor. Efeler diyarı Ödemiş bu oyunu bozar.

'SADECE CUMHURBAŞKANI SEÇMEK YETERLİ DEĞİL'

Yıldırım, Bu hainlere karşı, bu hainleri destekleyenlere karşı birinci görevimiz 14 Mayıs pazar günü bunları sandığa gömmek. Vatanımızı korumak görevimizdir. Atatürk'ün torunlarının olduğu bu topraklara terörün ayağı değemez, terör yaklaşamaz. Sadece Cumhurbaşkanımızı seçmemiz yetmez ona milletvekilleri de lazım. O yüzden bölgemizin bütün adaylarını Meclis'e göndereceğiz diye konuştu.

'MENFAAT İTTİFAKININ KAFASINDA HİZMET DİYE BİR ŞEY YOK'

14 Mayıs hesabın görüleceği gündür diyen Yıldırım, şöyle devam etti Menfaat İttifakı, daha seçim olmadan görev dağıtmaya başladı. 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı atadılar. Size bu millet yetkiyi verdi mi kardeşim Siz hangi hakla, hangi yetkiyle Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar atıyorsunuz. Bunların kafasında millete hizmet diye bir şey yok. Bunların kafasında nereye kim kapacak onun derdi var. Zaman konuşma zamanı değildir. Zaman sandığı pazar günü iple çekme zamanıdır. Pazar günü sandığı ağzına kadar dolduracağız. Bu terör sevicilerini hak ettikleri cezayı sandıkta vereceğiz.

Yıldırım, konuşmasının ardından programının ikinci durağı olan Bayındır'a geçti. Yıldırım, burada Bayındır Belediye Binası önünde Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol, belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada da 14 Mayıs'taki seçimlerde Bayındırlılardan destek istedi. Konuşmasının ardından Yıldırım, Belediye Başkanlığı makamında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.(DHA)