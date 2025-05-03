Binali Yıldırım'dan Sırrı Süreyya Önder için Taziye Mesajı

Binali Yıldırım'dan Sırrı Süreyya Önder için Taziye Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

(ANKARA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Eski Başbakan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yıldırım, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.