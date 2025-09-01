Binali Yıldırım'dan Adalet Vurgusu: Hukuk Devleti Güvenilir Olmayı Getirir

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Ne kadar adalet duygusu yükselmişse, hukuk devleti anlayışı hakim olmuşsa, o devlet hem vatandaşları tarafından hem de dünya devletleri tarafından çok daha güvenilir, saygı duyulur bir ülke haline gelir." dedi.

Binali Yıldırım, Erzincan Adliye Sarayı bahçesinde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni adli yılda davaların gecikmeden karara bağlanacağını temenni etti.

Adaletin her şeyin önünde gelmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini yok etmeye çalışan bazı terör unsurlarının bünyemize sirayet etmesi sonucu FETÖ gibi maalesef zihnimizde adalet duygusunu zedeleyebilecek birtakım hususlar olmuştur. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum ve bundan da gurur duyuyorum. 15 Temmuz FETÖ'nün hain kalkışması esnasında saatler içinde durumdan vazife çıkaran ve ülkemizin birliğini, dirliğini, bağımsızlığını yok etmeye çalışan bu alçak örgüt mensuplarına karşı, en önce harekete geçen kurumlarımızdan birisi Adalet Bakanlığımız olmuştur. Oradaki vatansever savcılarımız, hakimlerimiz olmuştur. O gece bünyedeki bütün terör unsurları tevkif edilmiş ve böylece ülkemizi yıkma yönündeki gayretleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır."

Yıldırım, adaletin tesisi için hukuk insanlarına büyük görevler düştüğünü belirterek, "Tabii ki adalet her şeyin önünde gelmeli. Zenginlik, zengin olmak, refah içinde olmak bir ülkeyi yukarılara taşımaz. Ne kadar adalet duygusu yükselmişse, hukuk devleti anlayışı hakim olmuşsa, o devlet hem vatandaşları tarafından hem de dünya devletleri tarafından çok daha güvenilir, saygı duyulur bir ülke haline gelir. Dolayısıyla ülkemizin yeni Türkiye Yüzyılı'nda dünya devletleri içerisinde hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla tesis etmiş bir demokratik laik cumhuriyet olarak yerini alabilmesi için siz hukuk insanlarına çok büyük görev düşmektedir." diye konuştu.

Verilecek kararların başarı oranının hukuk devleti çıtasını daha da yukarıya taşıyacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Vatandaşın meselelerini savunma tarafında barolarımız, avukatlarımız iddialarda bulunan tarafta savcılarımız ve davayı, nihai sonuçlandıran hakimlerimiz elbette ki hukuka göre bağımsız ve tarafsız anayasamızda tarif edilen yargının esaslarına göre kararlarını en iyi şekilde vereceklerdir. Buna yürekten inanıyorum. Vereceğiniz kararların başarı oranı hukuk devleti çıtamızı daha da yukarıya taşıyacaktır. Ben bu duygularla yeni adli yılınızın bu güzel yeni adalet sarayında güzel hizmetlere, güzel işlere vesile olmasını diliyor ve bir kez daha adli yılın ilimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli ise toplumsal huzurun ve insanların güvenle yaşamasının ana etkeninin adalet olduğunu belirtti.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Yavuz Özcan da adaletin tecellisi uğruna emek veren tüm yargı mensuplarına başarılı bir yıl diledi.

Programa, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Aktaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Barosu Başkanı Avukat Emre Bölükbaşı, kamu kurumlarının müdürleri, avukatlar ve adliye çalışanları da katıldı.