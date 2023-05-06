BİNALİ YILDIRIM, BURDUR ZİYARETLERİNİN ARDINDAN ISPARTA'YA GEÇTİ

Yıldırım: FETÖ'cülerin, bölücülerin desteklediği adayı değil, milletin adamı Erdoğan'ı destekliyoruz (3)

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Burdur ziyaretlerinin ardından Isparta'ya geçti. Yıldırım, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlen mitinge katıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Yıldırım, 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'i memleketinde andı. Yıldırım, "Merhum Süleyman Demirel'in memleketi, Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel, benim gibi bir mühendisti. Aynı üniversiteden mezundu. Süleyman Demirel'in ülkemize uzun yıllar hizmeti oldu, darbelerle yüzleşti. İşte bu darbe alışkanlığı, bu dayatma alışkanlığı, bu vesayet alışkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları iktidara geldi, yine devam etti" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CEP TELEFONU İLE ISPARTALILARA SESLENDİ

Sözlerine devam eden Yıldırım, şimdi size bir sürprizim var diyerek, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan size telefon ile hitap edecek" dedi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Yıldırım telefonun hoparlörüne mikrofonu tutarken, Erdoğan, mitingdekilere seslenerek, "Durmak yok yola devam diyoruz. Evlatlarımız için, memurlarımız için, emeklilerimiz için durmak yok yola devam diyor muyuz? Teröristlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı vermeye hazır mıyız? İnanıyorum ki, bu teröristler ile el ele, omuz omuza giden Bay Bay Kemal'i sandıklara gömeceğinize inanıyorum. Durmak yok yola devam. Şu anda Mersin'e geçiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

'ONLAR GİDER TERSİNE, BİZ GİDERİZ MERSİN'E'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinin ardından Yıldırım, "Sesini de duydunuz, şimdi Mersin'e gidiyor. Onlar gider tersine biz gideriz Mersin'e. Şimdi Cumhurbaşkanını duydunuz değil mi? Ne diyor? FETÖ, PKK, PYD, YPG hep bir ağızdan ne diyorlar? 'Biz millet ittifakının adayını destekliyoruz' diyorlar. Babalarının hayrına mı diyorlar bunu. Oyun belli Isparta" dedi.

'ADALETLE ALAKALARI YOK'

Yıldırım, Türkiye hukuk ve demokrasi tarihinde hiç görmediği işleri görüyor. Nedir diyeceksiniz. Benim bildiğim seçimlere kim girer? Muhtarlar, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı girer. Bunlar hukuk da tanımıyor. Adaletle de alakaları yok. Bunlar cumhurbaşkanının atayacağı memurları şimdiden seçime sokuyorlar. Hangi Anayasa da bu var. Hangi hukuk sisteminde bu var. Bu sadece Amerika'da var. O da bir başkan yardımcısıyla her aday seçime giriyor. Anayasası böyle diyor" diye konuştu. (DHA)

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