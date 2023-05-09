Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi. Bu seçim, yeni yüzyılda tam bağımsız Türkiye'nin seçimi" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara'nın Akyurt ilçesinde oto galericileri ziyaret etti. Esnafın otomotiv sektörüne ilişkin taleplerini dinleyip notlar alan Yıldırım, yaklaşan seçimler öncesi esnafın oyunu istedi. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, halkın beklentileriyle çözümlerin örtüşmesini sağlamanın tecrübe ve dertlenme işi olduğunu belirterek, " Türkiye'de sol, laf konusunda uzmanlaşmıştır. Halk sola iktidarı vermediği için onlar konuşmada uzman oldu. Biz de iş yapmakta uzman olduk. O kadar farkımız var. Ne diyorlar; 'Sana söz'. Unutmayın söz uçar, eser kalır. Bu seçimi, ne hikmetse Türkiye'den başka herkesi ilgilendirmeye başladı. Bu nasıl bir iş? Amerikalılar burada oy mu kullanacak? Fransızlar, Almanlar oy mu kullanacak? Kandil'dekiler oy mu kullanacak? Suriye'deki YPG/PYD oy mu kullanacak? Avrupa ve Amerika'daki FETÖ'cüler oy mu kullanacak? Bunlar kendilerini parçalıyor; 'gidin destekleyin' diye. Kimi destekleyin; Kemal Bey'i. Tayyip Bey, bunlara rest çekiyor; ' Türkiye eski Türkiye değil kardeşim' diyor. 'Uçak vermezsen uçağımı yaparım, tank vermezsen tankımı yaparım, gemi vermezsen gemimi yaparım. Kendi göbeğimi kendim keserim. Ben sana muhtaç değilim' deyince bunların kimyası bozuluyor" diye konuştu.

'HDP, PKK'NIN YEŞİLE BOYANMIŞ ŞEKLİ'

Yıldırım, konuşmasının devamında, "Karşımızdaki rakip diyor ki; 'Teröristlerin bize oy vereceğini, destekleyeceğini nereden çıkardınız'? Kargalar güler buna. 'Biz onların desteğini istemiyoruz' diyorlar. Onların desteğini istemiyorsan HDP ile neden anlaştın? HDP, PKK'nın yeşile boyanmış şekli. HDP'nin iradesi yok. İrade dağda. Milletvekillerini bile dağ belirliyor. Dağ diyor ki; 'Şunu destekleyeceksin'. Onu destekliyor. Böyle bir şey olur mu, çocuk mu kandırıyorsun? Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi. Bu seçim, yeni yüzyılda tam bağımsız Türkiye'nin seçimi. Tayyip Erdoğan, eskiler gibi bunlara, 'Yes sir' deyip onlar konuşmadan konuşmayan bir Türkiye olsaydı, bizi el üstünde tutarlardı. Biz bu milletin başını öne eğdirecek bir şey yapamayız" dedi.

'ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI HİÇBİR GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLMEZ'

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binalli Yıldırım, daha sonra Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, 20 yıldır Türkiye'de huzur ve güven olduğunu belirterek, "Artık Cudi'de, Kato'da, Gabar'da barut kokuları yok; petrol fışkırıyor petrol. Açılan kuyulardaki petrol miktarı 100 milyar dolar. Bu, bu ülkenin zenginliği. Neden Tayyip Erdoğan'a karşılar. Çünkü Tayyip Erdoğan ellerini kollarını bağlayıp, 'buyurun' diyen bir lider değil; 'hizaya durun' diyen bir lider. Hiç şüpheniz olmasın Tayyip Erdoğan ve arkadaşları hiçbir gücün önünde eğilmez. Hiç kimse kusura bakmasın. Terör örgütleri, onun arkasındakiler, İngiliz ve Fransız mecmuaları ve ABD başkanı bir olmuş Türkiye'nin seçimlerini konuşuyorlar. Bu merak niye? Sizin oy hakkınız mı var ' Pazar günü oy mu vereceksiniz' Ağız birliği yapmışlar; neymiş bölgedeki sömürü planlarının önündeki en büyük engel Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan; o heveslerinizi kursağınızda bırakmaya devam edecek, bu pazar günü sadece rakiplerini değil, onlarla birlikte avaz avaz bağıran, yatıp kalkan terör örgütlerini de, onların arkasındaki emperyal güçleri de hepsini tarihe gömecek, sandığa gömecek" dedi.

'YSK 70 YILDIR ASLANLAR GİBİ SEÇİM YAPIYOR'

'Oy namustur' diyen Yıldırım, "Ülkenin cumhurbaşkanlığına talip olacaksın. Seçimler yaklaştı, kaybedeceğini anlıyorsun hemen ben 'Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum' diyorsun. YSK 70 yıldır aslanlar gibi seçim yapıyor. Bütün dünya takdir ediyor. Sen güvensen ne olur, güvenmesen ne olur. Çamura yatmak için şimdiden bahane hazırlamayı bu millet yemez. Bir yandan da diyor ki, 'ABD'de 'darkweb' diye bir şey varmış. Bunlar onun hakkında bir şeyler çıkaracakmış. Ben şimdiden uyarıyorum' diyor. Kemal Bey, eğer 'dark' işin yoksa karanlıktan korkma. Yanlış işin yoksa bunlardan korkmana lüzum yok. Sen bir mağduriyet yaşarsan en önce bizi bulacaksın yanında. Biz ondan fırsat çıkarmanın yoluna gitmeyiz. İnsani konulardaki tecrübemizi bütün Türkiye ve dünya bilir. İtibar suikastı yapma konusunda biz onların eline su dökemeyiz" diye konuştu. (DHA)