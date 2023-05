Binali Yıldırım Ben bunlara 'menfaat ittifakı' diyorum

Binali Yıldırım Ben bunlara 'menfaat ittifakı' diyorumAK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Aday belirlemek için 21 ay toplanıp dağılanlar kazara iş başına gelseler, bir acil durumda nasıl karar verecekler Her kafadan bir ses geliyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Aday belirlemek için 21 ay toplanıp dağılanlar kazara iş başına gelseler, bir acil durumda nasıl karar verecekler Her kafadan bir ses geliyor. Ben bunlara Millet İttifakı değil, 'menfaat ittifakı' diyorum dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli semtinde enerji ürünlerinin üretildiği fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım, çalışanlarla bir araya gelip istek ve şikayetlerini dinledi. Yıldırım, oy vermenin bir gönül işi olduğunu belirterek, Kaybedilecek şeylerin değerini, kaybetmeden bilmek lazım. Kaybettikten sonra değerini bilseniz de bir daha geri getiremiyorsunuz. Adayın biri, 'bahar gelecek' diyor. Bahar geldi zaten; ama benim Bahar anam bir daha geri gelmiyor. Sözle bu ülkenin bir yere gitmesi mümkün değil. Söz uçar eser kalır. 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları, eserleri ile konuşuyor sözleri ile değil. 20 yıl önceki durumla bugünü göz önüne getirin. Bugün hangi memleket, hangi il olursa olsun her yerde Recep Tayyip Erdoğan imzası var diye konuştu.

'AYRILMAK YOK, BÖLÜNMEK YOK'

Türkiye'nin kazanımlarına sahip çıkması gerekildiğini söyleyen Yıldırım, Bir tanesi bugün bir paylaşım yapmış. Eski adı HDP, yeni adı Yeşil Sol. Rengini değiştirince cibilliyeti değişir mi Değişmez. Diyor ki; 'Efendim Kürdistan'a özgürlük mutlaka gelecek. Güneyde var Türkiye'de niye yok.' Güney'den kastettiği Kuzey Irak. 'Bu seçimden sonra bunu gerçekleştireceğiz, çünkü bizim anlaşmamız böyle' diyor. Bu hakkı size kim veriyor Bu bayrak için binlerce şehit veren bu millet, sizin bir karış toprağı bölmenize izin verir mi Dedelerimiz bedel ödedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bedel ödedi. Bize emanet ettiler, bizim de gelecek kuşaklara tek bir çakıl taşına zarar gelmeden devretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında birlikte yaşayacağız. Ayrılmak yok, bölünmek yok. Bölünürsek parçalanırız. Bir olursak dimdik oluruz, hayatta kalırız ifadelerini kullandı.

'EMPERYAL ÜLKELERE KARŞI ÇIKIŞ YAPACAĞIZ'

14 Mayıs seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olduğunu belirten Yıldırım, Millet İttifakı'nın adayı açıklandı, Kemal Bey. Hayırlı olsun bir şey demiyoruz. Ama bunu açıklamak için 21 ay beklediler. Her ay masanın etrafında bir araya geldiler. Her toplantıdan sonra bir sonraki toplantının tarihini açıkladılar. Bir de yemekte ne var, onu açıkladılar. Aday belirlemek için 21 ay toplanıp dağılanlar kazara iş başına gelseler, bir acil durumda nasıl karar verecekler. Her kafadan bir ses geliyor. Ben bunlara Millet İttifakı değil, 'menfaat ittifakı' diyorum, kızıyorlar. Niye kızıyorsunuz kardeşim. Bal gibi de menfaat ittifakı. Daha seçim yok, kadro dağıtıyorsun. 5 tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıttılar, 2 tane de belediye başkanı var. Daha önlerindeki iş duruyor, şehrin işlerini daha yapmamışlar. Milletin gözü önünde oluyor bunlar. Kandil ve FETÖ'cüler oradan diyor ki; 'Bizi de unutmayın, biz de sizi destekliyoruz. Biz de isteriz.' Ondan sonra çık işin içinden. Bu seçimlere terör bulaştı, terör örgütlerinin gölgesi düştü. Emperyalist ülkelerin gölgesi düştü. Onun için bu seçimler daha önemli hale geldi. Gerek terör örgütleri gerekse işimize burnunu sokan, 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizi işgal eden bugünkü emperyal ülkelere karşı önemli bir çıkış yapacağız. Bunlara öyle bir ders vereceğiz ki bir daha bellerini doğrultamayacaklar. Verilecek cevap bellidir. Milletin adamı, adam gibi adam, doğru aday Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. (DHA)

