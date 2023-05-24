Binali Yıldırım: Ata ittifakı başkanı, Sinan Oğan'ın oylarını pazarlamaya çıktı

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı partilerinin İstanbul il ve ilçe yöneticileriyle Riva'da bulunan bir restoranda bir araya geldi. Yıldırım, alanda konuşma gerçekleştirdi.

TAMAMEN BİR KEPAZELİK

ATA İTTİFAKI BAŞKANI PAZARLAMAYA ÇIKTI

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Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023