BİNALİ YILDIRIM :  ATA İTTİFAKI BAŞKANI, SİNAN OĞAN'IN OYLARINI PAZARLAMAYA ÇIKTI

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı partilerinin İstanbul il ve ilçe yöneticileriyle Riva'da bulunan bir restoranda bir araya geldi. Yıldırım, alanda konuşma gerçekleştirdi.

TAMAMEN BİR KEPAZELİK

ATA İTTİFAKI BAŞKANI PAZARLAMAYA ÇIKTI

BU SEÇİMİ AÇIK ARA FARKLA KAZANACAĞIZ

"Arkadaşlar, rehavet yok. Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz" ifadelerini kullanan Yıldırım, "İş bitti. Nasıl olsa gitmesek de olur. Başka kim alacak bu seçimi gibi bir gevşekliğe asla meydan vermeyelim. Çünkü seçim sandıkta kazanılır, sandıkta kaybedilir. Sandıkta verilen oylar o oy verenlerin namusudur. Onu korumak da hepimizin görevi. Sandıklara sahip olacağız, oylara sahip olacağız ve bu seçimi İnşallah açık ara farkla kazanacağız. Bundan zerre kadar şüphem yok. Sizin de aynı kararlılıkta olduğunuzu biliyorum" dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023