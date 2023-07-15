Binali Yıldırım 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Yıldırım, müzede darbe girişimini anlatan kısa film gösterimini izledi ve şehitler için dua okudu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
Yıldırım, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, ilk önce Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi.
Müzede, darbe girişimini anlatan kısa film gösterimini izleyen Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret eden Yıldırım, burada şehitler için dua okudu.
Binali Yıldırım, ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel