Binali Yıldırım 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Yıldırım, müzede darbe girişimini anlatan kısa film gösterimini izledi ve şehitler için dua okudu.