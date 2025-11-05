Dronla Hızlı ve Güvenli Temizlik

Yüksek katlı binaların dış cepheleri ile ulaşılması güç cam yüzeylerin temizliğinde güvenlik ve hız açısından dronlar tercih edilmeye başlandı.

Görüntü ve fotoğraf başta olmak üzere tarım, arama kurtarma ve taşımacılık gibi hayatın her alanında kullanımı yaygınlaşan dronlar, teknolojinin gelişimiyle binaların dış cephe temizliğinde de kolaylık sağlıyor.

Yüksek katlı binaların dış cepheleri ve ulaşılması güç cam yüzeyler, özel solüsyonlarla basınçlı püskürtmeli tabancanın drona entegre edilmesi sayesinde hızlı ve güvenli şekilde temizleniyor.

Hazırlanan solüsyonla havalanan dron, operatörün yönlendirmesiyle yüzeyi kirden arındırmasın ardından saf suyla duruluyor.

Genel olarak iş merkezleri, hastaneler ve otellerin tercih ettiği sistem bazı okulların dış cephe temizliğinde de tercih ediliyor.

Bu kapsamda kentte hizmet veren bir firma 15 Temmuz şehitleri ikiz polislerin adını taşıyan Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi'nin dış cephesini dronla temizledi.

"Ekonomik, güvenli ve çevreci şekilde dronla temizlik yapıyoruz"

Sea tech firması yöneticisi Selçuk Atal, AA muhabirine, teknolojiye meraklı olduğu için böyle bir girişim yapmak istediğini söyledi.

Dronla temizlik hizmetine talebinin çok fazla olduğunu anlatan Atal, "Binaların dış cephelerini, cam yüzeylerini yıkıyoruz. Özellikle iş merkezleri, oteller, plazalar, tırmanması zor vinç ve dağcı gerektiren alanlarda biz dronla bu hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra güneş enerjisi panelleri ve rüzgar türbinlerinin de temizliğini yapıyoruz." diye konuştu.

Atal, hayatın birçok alanında kullanılan dronların temizlik sektöründe de daha da yaygınlaşmasını beklediklerini ifade etti.

Dronla bina dış cephe temizliğinin daha avantajlı olduğunu vurgulayan Atal, şöyle devam etti:

"Ekonomik, güvenli ve çevreci şekilde dronla temizlik yapıyoruz. Yüksek binaları temizlerken insanların düşme riski olabiliyor. Vinç ve dağcı gerektiren işlerde herhangi bir iş güvenliği kuralına uymazsanız tehlike oluşturabilir. Dron ile yaptığımız çalışma tamamen güvenli. Kullandığımız kimyasallar yüzeyde su kaydırıcı özellik barındırıyor. Yağmurdan sonra da herhangi bir kirlenme yapmıyor. Yapılan çalışmada yüzey su tutmuyor ve temizliğini uzun süre muhafaza ediyor. Çok tercih edilen bir sistem. Birkaç kişinin yapacağı işi dronla tek başımıza yapabiliyor, hem su hem de vakit ve enerji tasarrufu sağlıyoruz."

"Yarım saatte güzel ve hızlı şekilde temizliği yaptılar"

Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi Müdürü Ömer Ayhan Demirbaş da okul binasının dış cephesini dronla temizlettirdiklerini ve sonuçtan memnun olduklarını belirtti.

Dronun daha önce dış cephede güvenlik riski nedeniyle temizletemedikleri alana çözüm olduğunu ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu alana daha önceleri herhangi bir temizlik yapılamıyordu. Yüksek ve iş güvenliği açısından uygun olmayacağını düşündük. Çok güzel bir teknoloji ve uygulama olmuş. Biz bunu elimizle temizlemeye kalksak mümkün değildi. Yarım saatte güzel ve hızlı şekilde temizliği yaptılar. Teknolojiyi iyi yönde kullanırsak hayatımızda güzelliklerini bu şekilde karşımıza çıkaracak."