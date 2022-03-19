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Lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Meteorolojinin uyarılarının ardından Balıkesir'in birçok ilçesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, dron ile görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Balıkesir'in birçok ilçesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, dron ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde kendini gösteren güneş, yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Balıkesir'de beklenen ve günlerdir uyarısı yapılan kar, çevre illerde yağmıştı. Bu sabah 10.00 itibariyle de şehrin merkezinde de yoğun yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini açıkladı. Lapa lapa yağan kar yağışı havadan görüntülendi.

Lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi

Lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi

Lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi

Lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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