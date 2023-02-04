Binaları depreme karşı güçlendirmenin önemi ve önündeki engeller çalıştayla ele alınacak

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) tarafından Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 8 Şubat'ta "Kentsel Dönüşümde Güçlendirmenin Rolü" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.

DEGÜDER'den yapılan açıklamaya göre, İTÜ Süleyman Demirel Konferans Merkezi'nde düzenlenecek çalıştay, "Yerel Yönetimler ve Güçlendirme" temasıyla hayata geçirilecek. Etkinlikte, deprem kuşağında bulunan Türkiye'deki riskli konuların güçlendirilmesinin önemi ve güçlendirmenin önündeki idari ve hukuki engellerin kaldırılması ele alınacak.

Çalıştayda, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Serdar Cenikli, DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Hepşen, İTÜ'den Prof. Dr. Alper İlki konuşma yapacak.

Güçlendirmenin finanstan hukuka kadar tüm yönleriyle ele alınacağı çalıştaya, ilçe belediye başkanları, başkan yardımcıları, müdürler, mühendisler, İBB'nin ilgili iştiraklerinin yetkilileri, kamu kurumlarının bölge müdürleri ve temsilcileri, mühendislik ve müşavirlik firmaları ile ilgili STK'lar ve şirketlerin temsilcileri katılacak.

"Depreme karşı farkındalığı artırmak için çalışıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan Türkiye'de gereksinim duyulan her türlü tesis, bina ve yapının depreme karşı güvenli ve dayanıklı hale getirilmesinin önemine işaret ederek, "Bunun için deprem mühendisliği ve malzeme teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve bu konu hakkındaki farkındalığı artırmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin aktif bir deprem bölgesinde bulunduğunu, özellikle İstanbul ve çevresinde olası bir depremde büyük kayıpların ve hasarların gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini kaydeden Türkkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Depreme karşı binalarımızı emniyetli hale getirmek ve olası hasarların önüne geçmek için vakit kaybetmeden ortak bir çalışmayla idari ve hukuki engeller kaldırılıp yapısal güçlendirme işlemleri hızlandırılmalıdır. Bu doğrultuda İstanbul'daki mevcut yapı stokunu göz önüne alarak belediyeler ile iş birliği yapmak ve yapısal güçlendirme önündeki engellere çözüm aramak isteğindeyiz. Çalıştayı bu amaçla düzenliyor ve tüm paydaşlarımızı harekete geçirmek istiyoruz."