Binalarda Enerji Verimliliği Semineri İzmir'de Gerçekleştirildi

İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğinde "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri gerçekleştirildi.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki seminerde konuşan Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, son 10 yılda dünyada enerji tüketiminde yüzde 15 artış görüldüğünü söyledi.

Enerji kaynaklarının azaldığını, tüketimin ise arttığını ifade eden Aslan, "Bizim konfor oranımızı düşürmeden, enerjiyi üreten metotların yanı sıra tükettiğimiz enerjiden tasarruf yolunda mühendislik çalışmaları yapmamız kaçınılmaz elzem durum olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde enerji için yeni mühendislik yaklaşımları, kavgalar, dövüşler ve savaşlar çıkıyor. Haliyle bizim de tasarruf yoluna gitmemiz gerekiyor." dedi.

Aslan, bu çerçevede önemli çalışma yürüttüklerini ve imar mevzuatlarında değişikliklere gittiklerini anlattı.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce "Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmeliğin" hazırlandığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Yetki belgeli ustalar, 2026'dan itibaren devreye girecek, ustalar kayıt altına alınacak ve iş bazlı takibi yapılacak. Bizim ülkemizde işi iyi bilene usta denir. Ustalarımızın gerçekten işi bilen, işi en doğru yapan kişiler arasında ve sorumluluğunun olması yönünde çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve yayımladık. Bir inşaat faaliyeti devam ederken ya da bittikten sonra her aşamasının kamu özel sorumluluğu olan tarafların işi doğru yapması yönünde bakış açımız var. Eğitimlerimizin de temel sebebi budur. Dünyanın en güzel kumaşını bulup kötü bir terziye verirsek oradan iyi bir çıktı görmemiz mümkün olmayabilir."

Vali Süleyman Elban da yaşam ve çalışma yapılarının fiziksel ve ruh sağlığını önceleyecek şekilde inşa edilmesi gerektiğini, bu kapsamda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu da yaptıkları çalışmalarla yatılım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, vatandaşların sağlıklı ve konforlu alanlarda yaşamlarını sürdürmelerini ve sektörü geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından programda katılımcılara binalarda enerji verimliliği ile ilgili yasal düzenlemeler, standartlar ve güncellenen uygulamalar, ısı yalıtımı kuralları ile yeşil bina sertifikası konularında bilgi verildi.

Programa Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan ilgililer katıldı.