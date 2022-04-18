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Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü

Kayseri'de etkili olan fırtına nedeniyle binalardan kopan parçalar araçların üzerine düştü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de etkili olan fırtına nedeniyle binalardan kopan parçalar araçların üzerine düştü. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken o anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez ve merkez ilçelerde rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları ve dış yalıtımı koparken, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde de binalardan kopan parçalar 5 aracın üzerine düştü. Araçlarda ağır hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. Olay anını anlatan esnaf, "Önce tentelerin üzerine düştü. Sonra dışarı çıktım arabaların üzerinde parçalar duruyor. 5 araç zarar gördü" dedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden, fırtına, hamleli olarak yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapılmıştı. Kentteki rüzgarın saatteki hızı 60-80 kilometre olduğu öğrenildi.

(Turan Bulut - Mükremin Kaya/ İHA)

Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü

Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü

Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü

Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü

Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan, Kayseri, Fırtına, Tragger, Güncel, Haberler

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