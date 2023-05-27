Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan bayılan genç kız, tehlikeye rağmen binaya giren itfaiye eri tarafından omzuna alınarak kurtarıldı. Genç kızın alevler başladığında 2. kattaki evinden dumanlar sebebiyle aşağı inemeyince terasa çıkmak istediği, ancak kapı kilitli olunca inemeyip dumandan başıldığı öğrenildi.

- Binada dumanda mahsur kalıp bayılan genç kızı itfaiye kurtardı

Kilitli olan terasa çıkamayınca bina içinde dumandan bayıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan bayılan genç kız, tehlikeye rağmen binaya giren itfaiye eri tarafından omzuna alınırak kurtarıldı. Genç kızın alevler başladığında 2. kattaki evinden dumanlar sebebiyle aşağı inemeyince terasa çıkmak istediği, ancak kapı kilitli olunca inemeyip dumandan başıldığı öğrenildi.

Olay Alanya ilçesine bağlı Kestel mahallesinde bugün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre İsa Küçülmez caddesinde bulunan Konur apartmanının zemin katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.Aşırı duman ve alevler yüzünden 4 katlı binada oturanlar aşağı inemezken ekipler binada 22 kalan 22 yaşındaki bir genç kızın olduğunu öğrenince gaz maskesini takarak yukarı çıktı. Aynı anlarda aşağıda bulunan jandarma ekipleri de binadakileri kapıyı açıp genç kıza seslenmeleri ve görmeleri halinde içeri almalarını istedi ancak binadakiler kapıyı açınca duman geldiğini söyledi. Yarım saatlik çalışmanın ardından Buse Bozkurt isimli genç kız yarı baygın halde binadan çıkartıldı.

Duman sebebiyle bütün vücudu kararan genç kıza bina önünde bulunan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Genç kız ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Buse Bozkurt'u binadan çıkartan ve fenalaşan itfaiye eri de genç kızı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra yağılıp kaldığı yerde gaz maskesi bir vatandaşın yardımıyla çıkartıldı.

Görgü tanıkları yangın sırasında patlamalar duyduklarını belirterek " Genç kız annesini aramış, annesi de aşagı inemiyorsa terasa çıkmasını söylemiş, terasa çıktığında kapı kilitli olunca bu defa aşağı inemeyip bayılmış, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı" dediler.