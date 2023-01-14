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Bina sığınaklarından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Talas ilçesinde binalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde binalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5 binanın sığınağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilen G.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu da bulundu.

Çeşitli suçlardan da arandığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin bir binadan çaldığı malzemeleri otomobiline taşımasını güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kayseri Talas Güncel Haberler

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