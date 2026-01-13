Haberler

Fatih'te bina sakiniyle restoran çalışanı arasındaki tartışma pompalı tüfekli saldırıya dönüştü
Güncelleme:
Fatih'te bir bina sakini, tartıştığı restoran çalışanının iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, saldırgan suçüstü yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

FATİH'te bir bina sakini, tartıştığı restoran çalışanının iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken saldırgan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, 11 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Şemsi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde oturan bina sakini, komşu restoran çalışanı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bina sakini daha sonra evine giderek aldığı pompalı tüfekle restorana ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada açık olan restoranın dış cephesine isabet etti. Olayda yaralanan olmazken bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, pompalı tüfekli saldırganı suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bina sakini ile restoran çalışanı arasında çıkan tartışma ve bina sakininin pompalı tüfekle apartmandan çıktığı anlar yer aldı. Saldırı sonrası ve çevredeki vatandaşların kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

