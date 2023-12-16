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Bina Kimlik Sistemi Hayata Geçirildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 'Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi. Uygulamaya 81 ilde eş zamanlı olarak başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceklerini söyledi.

- 'Bina Kimlik Sistemi' hayata geçirildi

Bakan Özhaseki: "Binaların da artık bir kimliği olacak"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 'Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi. Uygulamaya 81 ilde eş zamanlı olarak başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 'Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdi. 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi durumların önüne geçilecek. Binaların girişlerine asılacak kare kod uygulamalarının akıllı cihazlarla okutulmasıyla yapı hakkında detaylı bilgiye kolayca erişilecek.

'Bina Kimlik Sistemi' uygulaması 81 ilde eşzamanlı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda binaların da artık bir kimliğinin olacağını belirterek, "Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler. Bina sakinleri ise, e- Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki, 144 bin yapıda 'Bina Kimlik Sistemi'ne geçildiğini bildirdi.

Denetlenen binalara kimlik belgesi takılacak

Bakan Mehmet Özhaseki'nin paylaştığı videoda, uygulama ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanı Doğan Yorulmaz ise, 'Bina Kimlik Sistemi'nin Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkarıldığını söyledi. Kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi bina içerisinde istenmeyen etkilerin yaşanmaması için belirli periyotlarla kontrollerin yapılacağını ifade eden Yorulmaz, "Denetim faaliyeti sona eren bir binada kimlik belgesi takılması aşamasında ekip arkadaşlarımız dijital kimlik belgesini oluşturuyor, binaya gidip monte ediyor" dedi. Yorulmaz, 2021'den önceki yapıların da benzer şekilde kimlik bilgileri oluşturulmak suretiyle onların da denetime katılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Haberler

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