Tüik: İnşaat Üretimi Ekim Ayında Yıllık Yüzde 28,8 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 arttı.

TÜİK, ekim ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 29,9 artış gösterdi.

Verilere göre, 2025 yılı ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.