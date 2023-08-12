Bina görevlilerine 'yangın' eğitimi

1 kişinin öldüğü binadaki yangının ardından bina görevlilerine yangın eğitimi veriliyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 1 işçinin hayatını kaybettiği yangının ardından ilçedeki bina görevlilerinin yangına kısa zamanda müdahale etmesi için eğitim veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Talas ilçesinde 1 Ağustos'ta çıkan ve 1 işçinin hayatını kaybettiği yangının ardından ilçedeki binalarda çalışan görevlilere yangın eğitimi verdi. Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde görevliler ile buluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, yangına ilk müdahalenin önemli olduğunu kaydederek, "Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonu çerçevesinde bir araya geldik. Ana hedefimiz binalarda çıkan herhangi bir yangın anında ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği, 112'ye ihbarın nasıl verilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yaptık. Binalardaki yangın merdivenleri ile alakalı ciddi anlamda sıkıntılar olabileceğini, kaçış yollarının ve koridorlarının daima yangın için bina tahliyesi amacıyla oluşturulduğunu, bu bilince uygun olarak orada patates, turşu bidonları veya gereksiz eşyaların konulmaması gerektiği konusunda bilgiler aktardık. Bu anlamda Kayseri halkını, bina görevlilerini ve bina yönetimlerini uyarmak istiyoruz. Buralar kaçış koridorlarıdır. Özellikle kullanılmayan hiçbir eşya ve gereksiz malzemeler ile bu alanların donatılması deprem ve yangın anında can kayıplarına sebebiyet verebileceği gibi oradaki eşya sahipleri hakkında da ciddi sıkıntılar çıkmasına sebep olur. Bu konularda gerekli bilgilendirmeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erkan Aydın da, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'a teşekkür ederek, "Son çıkan yangında binada çıkabilecek bir yangına ilk müdahalenin görevlinin yapabileceğini, bunun da ne kadar önemli olduğunu beraber gördük" dedi.

1 Ağustos'ta Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyümüş ve yangından kaçamayan işçi Seyit Duran Üzen hayatını kaybetmişti.