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BİNA DUVARINA ÇARPIP YARALANAN ŞAHİN, TEDAVİYE ALINDI

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, binanın duvarına çarparak yaralanan şahin tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, binanın duvarına çarparak yaralanan şahin tedaviye alındı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde dün, helva üretim tesisinin binasına çarpıp düşen şahine iş yeri çalışanı Hasan Hakansu sahip çıktı. Şahini kutuya koyan Hakansu, belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, şahini tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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