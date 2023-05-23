Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bina duvarına çarpıp yaralanan şahin, tedaviye alındı

Bina duvarına çarpıp yaralanan şahin, tedaviye alındı

Güncel Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, binanın duvarına çarparak yaralanan şahin tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, binanın duvarına çarparak yaralanan şahin tedaviye alındı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde dün, helva üretim tesisinin binasına çarpıp düşen şahine iş yeri çalışanı Hasan Hakansu sahip çıktı. Şahini kutuya koyan Hakansu, belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, şahini tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title