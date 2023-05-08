Bin Selman ile ABD'den Sullivan stratejik ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cidde'de bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cidde'de bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cidde kentinde Sullivan ve beraberindeki ABD heyetini kabul etti.

Görüşmede, ikili, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve çeşitli alanlarda geliştirilmesi imkanlarını, bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip gelişmeleri gözden geçirdi.

Görüşmede, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve ABD'nin Riyad Büyükelçisi Michael Ratney gibi isimler de yer aldı.

Sullivan, 12 Nisan'da da Veliaht Prensle Riyad'ta yaptığı görüşmede, Yemen'deki savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabaları ele almıştı.