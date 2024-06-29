Bin hakim ve savcı yardımcısı alımı için mülakat sonuçları açıklandı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından bin hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kapsamında, 23-24 Aralık 2023 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından bin hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçları açıklandı. Hakim ve savcılarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacak yeni sistemimizin ilk hakim ve savcı yardımcılarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Hakim ve savcı yardımcılarının, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisi'nde 1 yıl eğitim alacağı ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında görev yapacağını aktaran Tunç, "Hakim ve savcı yardımcılarımız, bir yandan daha etkin bir mesleğe hazırlık dönemi geçirirken diğer yandan da hakim ve savcılarımıza yargısal faaliyetlerde yardımcı olacak. Uygulamadaki güncel vakalardan beslenen bir eğitim süreci geçirecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız, adliyelerdeki süreçlere doğrudan katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.