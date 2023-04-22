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Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler

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Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler Antalya'da bir grup off-road tutkunu bin 900 metre yükseklikteki dağın zirvesine tırmanarak, yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler

ANTALYA - Antalya'da bir grup off-road tutkunu bin 900 metre yükseklikteki dağın zirvesine tırmanarak, yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Kentte off-road ve dağcılık faaliyetinde bulunan Osman Gökmenoğlu,Hasan Üstündağ ve Ali Tangut, Kemer Beycik bölgesine tura çıktı. Tahtalı Dağı'nın arka yüzündeki Çukuryayla bölgesine ulaşan ekipler, bin 900 metre yükseklikteki Türk bayrağının yıpranmış olduğunu gördü. Bu duruma içleri el vermeye Gökmenoğlu ve arkadaşları yaklaşık bir saatlik tırmanışın ardından bayrağın olduğu bölgeye ulaştı. Dondurucu soğuğa aldırmayan ekip, dağın zirvesindeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen ekip, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bayrağımızı değiştirdik. Bunun için mutlu ve gururluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Güncel

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