Kırıkkale'de bin 760 rakımlı Dinek Dağındaki gözetleme kulesinde görevli personel tarafından muhtemel orman yangınlarına karşı 24 saat esasına göre kontroller yapılıyor. Kuleden ihbarı alan ekipler, yangınlara anında müdahale ediyor.

Bin 760 rakımlı zirvede yangın nöbeti tutuyorlar

KIRIKKALE Kırıkkale'de bin 760 rakımlı Dinek Dağındaki gözetleme kulesinde görevli personel tarafından muhtemel orman yangınlarına karşı 24 saat esasına göre kontroller yapılıyor. Kuleden ihbarı alan ekipler, yangınlara anında müdahale ediyor.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, beş ilin kesişme noktasında yer alan bin 760 rakımlı yangın gözetleme kulesinde görev yapan personel, gözünü ormanlardan ayırmıyor. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Dinek Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'ndeki görevliler, dürbünle ormanlık alanda gördükleri en küçük dumanı merkeze bildiriyor. Telsizden ihbarı alan ekipler, hızlı şekilde araçlarla çıkış yaparak yaklaşık 10 dakika içerisinde bölgeye ulaşıyor, yangını kısa sürede kontrol altına alıyor. Ankara, Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Yozgat illerinin sınırlarındaki ormanlık bölgeler de muhtemel yangınlara karşı 24 saat esasına göre gözetleniyor. Ekipler, ormanlık alanlarda araçlarla devriye atıyor. Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ertan Yeşilyurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 760 rakımlı Dinek Dağında orman yangınlarına karşı 24 saat esasına göre gözetleme yaptıklarını söyledi.

Dinek Dağı yangın gözetleme kulesinde görevli olduğundan bahseden Yeşilyurt, "Burası

bin 760 rakımlı Kırıkkale'nin en yüksek noktası. Ormanlarda çıkabilecek yangınları haber vermekle görevliyiz. İki arkadaşım ile beraber 24 saat aralıksız gözetleme yapıyoruz. Herhangi bir duman görüldüğünde merkeze bilgi verip yangına ilk müdahale arazözünü hareket ettiriyoruz" dedi.